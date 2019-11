Lupta pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cine se va confrunta cu Iohannis

Nu mai puțin de 3 candidați la alegerile prezidențiale speră să ajungă în turul 2 și să se confrunte electoral cu actualul președinte, Klaus Iohannis, care mai vrea un mandat la Palatul Cotroceni și care se află în fruntea preferințelor electoratului.

Este vorba despre Viorica Dăncilă, Mircea Diaconu și Dan Barna, după ce, potrivit celui mai recent sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM, între ocupanții locurilor 2, 3 și 4 este o diferență relativ mică, de doar câteva procente (Diaconu - 16.7%, Dăncilă - 15,1%, Barna - 12,6%).

Dăncilă: Nu există să nu intrăm în turul doi

Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat duminică, la Focşani, că pentru ea nu există varianta să nu intre în turul doi al alegerilor.

Citește și SONDAJ pentru alegerile prezidențiale 2019. Surpriza de pe locul 2

Agerpres

"Nu există nu intrăm în turul doi. Nu există pentru că sunt singurul contracandidat al lui Klaus Werner Iohannis, pentru că ceilalţi am văzut că au ascultat ordinele candidatului Iohannis atunci când le-a spus să voteze moţiunea de cenzură. Cei care ascultă ordinele nu pot fi contracandidaţi, decât poate soldaţi disciplinaţi", a răspuns Dăncilă, fiind întrebată de presă dacă are de gând să îşi dea demisia din funcţia de preşedinte al PSD în caz că nu va intra în turul doi al prezidenţialelor.

De asemenea, ea a fost întrebată şi cât de încrezătoare este că va intra în turul doi. "Sunt încrezătoare în susţinerea poporului român şi atâta timp cât crezi în oameni, crezi şi în posibilităţile tale", a spus Dăncilă, potrivit Agerpres.

Diaconu: ”Dacă intru îl turul al doilea?”

Candidatul independent pentru alegerile prezidenţiale Mircea Diaconu, susţinut de către ALDE, Pro România şi Partidul Neoliberal, afirmă că nu are timp să se uite la siondajele de opinie şi nici nu îi influenţează abordarea campaniei electorale.

Agerpres

"Sondajele sunt în mişcare, zi de zi se pot mişca, nu are niciun sens să mă uit acolo. Cineva mi-a zis să mai fac nu ştiu ce ca să cresc, dar eu nu fac nimic în alt fel. Dacă mi-am propus să fac într-un fel campania, aşa o fac până la capăt. Nu reglez şi nu fac ceva în funcţie de asta. (...) Dacă intru îl turul al doilea?

Sunt subiecte largi, de poziţionare pentru turul întâi şi sunt alte subiecte care se adaugă pentru turul al doilea. Aşa am simţit treaba asta, nu am gândit-o, nu am niciun expert. Eu fac în această campanie exact ce trebuie şi cum simt", a spus Mircea Diaconu.

Paleologu: ”Eu cred că jocurile nu sunt făcute”

Candidatul Partidului Mişcarea Populară (PMP) la alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, este de părere că jocurile pentru aceste alegeri "nu sunt făcute", iar "România nu e o ţară de proşti".

Agerpres

"Într-o ţară normală, jocurile nu sunt făcute şi nu există ideea aceasta că jocurile sunt făcute. Este tot ce ne transmite echipa domnului Iohannis, pentru că domnul Iohannis nu transmite nimic. (...) Eu nu cred că românii sunt atât de lipsiţi de discernământ. Eu cred că România nu e o ţară de proşti. Eu cred că există suficient de mulţi oameni inteligenţi în ţara asta ca să vadă ce se întâmplă, să sancţioneze lipsa de dezbatere, să sancţioneze laşitatea, să sancţioneze iresponsabilitatea, să sancţioneze atitudinea profund antidemocratică a celor trei. Cred că sunt destul de mulţi oameni inteligenţi în ţara asta, care vor strica jocurile celor care doar fac jocuri şi fac combinaţii şi nimic altceva şi nu au proiecte pentru România, nu au idei şi nu sunt în stare să le susţină în faţa alegătorilor", a declarat Theodor Paleologu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Sibiu.

Candidatul USR-PLUS: "Sunt foarte convins că turul doi va fi Klaus Iohannis - Dan Barna”

Candidatul Alianţei USR - PLUS la Preşedinţia României, Dan Barna, a spus că nu comentează sondajul de opinie, menţionând totuşi că "realitatea din stradă nu-l confirmă în niciun fel".

Facebook.com

Barna a afirmat că se aşteaptă să vadă în ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate, care "vor încerca, de fapt, să demobilizeze componenta activă care vrea o Românie modernă, care vrea o Românie care iese din marasmul" a 30 de ani de politică.

"Sunt foarte convins că turul doi va fi Klaus Iohannis - Dan Barna, pentru că este varianta firească pentru această etapă de dezvoltare a României. Nu mai putem rămâne în trecut, nu mai putem să fugim în jurul cozii sperând că va apărea o soluţie magică din vechea clasă politică. Vechea clasă politică chiar şi-a terminat benzina şi soluţiile", a conchis Barna.