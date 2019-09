Iohannis: ”PSD a realizat mii de kilometri de autostradă ... Cu creionul. În fapt, nimic”

Preşedintele Klaus Iohannis, care și-a depus oficial vineri candidatura la alegerile prezidențiale, a lansat sâmbătă un nou șir de atacuri la adresa PSD, într-o acțiune politică organizată la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Vest Oltenia.

Șeful statului a spus că s-a deplasat cu maşina şi s-ar fi aşteptat să găsească un drum rapid sau o autostradă, precizând că de când el este în politică, PSD promite o autostradă care leagă Craiova de Piteşti.

"Am venit, evident, cu maşina de la Bucureşti şi am venit pe un drum pe care îl cunosc între timp foarte bine, drumul de la Piteşti la Craiova. Acum, sincer, m-am aşteptat să găsesc pe undeva o bucată de drum rapid sau autostradă, fiindcă de când sunt eu în politică, PSD-ul promite oltenilor ba un drum rapid, ba o autostradă care leagă Craiova de Piteşti. Dacă aţi văzut-o voi, am văzut-o şi eu. Deci, dragii mei, acest drum, evident, nu este, dar în rest, dacă ne uităm prin ţară, PSD-ul a realizat mii de kilometri de autostradă ... Cu creionul. Dar în fapt nimic. Deci, autostrăzi promise nu avem", a spus Iohannis.

Şeful statului a arătat că guvernanţii nu au realizat nici spitalul regional din Craiova.

"PSD-ul, de când ştiu eu, promite cu bani europeni, desigur, acele spitale mari, regionale şi aici, în Craiova. Nu ştiu, cunoaşteţi adresa acestui mare spital regional? Eu nu! Ba mai mult, acum câteva săptămâni, doamna ministru al Sănătăţii, desigur, ne asigura că primele studii de fezabilitate vor fi comandate în această toamnă. Vă daţi seama ce bătaie de joc la adresa românilor, vă daţi seama? După ce au guvernat atât timp, acum ne spun că vor începe hârtiile. Deci, spitale nu avem", a mai spus Iohannis, potrivit Agerpres.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Vest Oltenia, care reuneşte circa 1.500 de membri ai partidului, parlamentari, aleşi locali şi simpatizanţi.