Dan Barna și-a depus candidatura la BEC. ”Iohannis, un pompier pentru momentele în care casa a luat foc”

Dan Barna şi-a înregistrat, vineri candidatura la Birou Electoral Central, el fiind însoţit de liderul PLUS, Dacian Cioloş, dar şi de susţinători.

”Eu voi fi în turul doi şi o să fiu următorul preşedinte al României”, a spus Barna. Despre preşedintele Klaus Iohannis a spus că nu a făcut destul, el fiind ”un pompier pentru momentele în care casa a luat foc şi se prăbuşea”, relatează news.ro.

Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS au sosit, vineri, la sediul BEC cu listele de semnături pentru susţinerea candidaturii lui Dan Barna şi au anunţat că aproape 400.000 de persoane au semnat.

”Avem aici semnăturile care o să-l ducă pe Dan Barna către Cotroceni şi o să permită candidatului nostru să-şi prezinte programul”, a declarat Dacian Cioloş.

La rândul său, dan Barna a afirmat că ”România are nevoie de o schimbare”. ”Este momentul să avem obiective importante şi să ne ţinem de ele, este momentul în care putem să însănătoşim România. Este nevoie de viziune şi hotărâre. (...) România are nevoie de un preşedinte full-time, România are nevoie de un preşedinte prezent în fiecare zi în viaţa ţării. Eu voi fi în turul al doilea cu siguranţă şi voi fi următorul preşedinte al ţării”, a spus Barna.

Întrebat despre preşedintele Klaus Iohannis, Barna a afirmat: ”Vechea clasă politică, actualul preşedinte Klaus Iohannis, PNL, ne spun constant că mai bine nu se poate. Noi sunem că se poate mai bine. Preşedintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele în care casa a luat foc şi se prăbuşea. Eu cred că dacă era un gospodar mai atent şi mai diligent, poate nu ajungeam să uăm foc de atâtea ori în ultimii ani”.

Primul tur al alegerilor va avea loc în 10 noiembrie.