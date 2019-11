Cozi și nemulțumire pentru președinții secțiilor de vot. Cum a decurs predarea buletinelor

Chiar dacă procesul de votare s-a încheiat la ora 21:00, a fost noapte lungă pentru președinții secțiilor.

Aceștia au predat sacii cu buletinele de vot în locurile amenajate de Birourile Electorale Județene din întreaga țară.

În premieră, la Cluj s-a implementat un sistem prin care oamenii nu au mai stat până dimineața, ci în doar câteva zeci de minute au putut pleca acasă.

Iar la Iași, o mașină care transporta buletinele de vot a fost implicată într-un accident rutier, din cauza unui șofer beat.

Accidentul a avut loc în centrul orașului. Autoturismul care aducea buletinele de vot venea din zona rurală, și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, al cărui șofer era băut și nu i-a acordat prioritate. Din fericire nimeni nu a fost rănit.

Între timp, la sediul Prefecturii oamenii așteptau să predea sacii cu buletinele de vot.

Bărbat: „A fost o zi lungă....am avut vreo 300 de persoanedin oraș. Prezența a fost undeva de 30%, nu foarte mare”.

Și în capitală, nemulțumirea oamenilor a fost mare. Unii susțin că au fost puși să aștepte în fața secțiilor și două ore că să fie preluați.

Femeie: „Două ore jumate până a venit mașina. Nu vedeți ce cozi sunt? Așteptăm și mna, își bate joc de noi. Degeaba am terminat dacă venim și stăm așa de la 10 jumate.”

Și președinții celor peste 600 de secții de votare din județul Cluj au luat cu asalt Casa de Cultură din municipiul reședință de județ. Dacă la alte alegeri, procesul de predare și validare a buletinelor de vot se întindea chiar și 10 ore, acum o parte din proces a fost automatizat.

Procesele verbale cu numărul valid de voturi pentru fiecare candidat au fost scanate de președinți și trimise electronic Biroului Electoral Județean.

La Târgu Jiu reprezentanții celor peste 300 de secții de votare din județul Gorj au fost strânși la Sala Sporturilor. Aici au primit bonuri de ordine și apoi și-au așteptat rândul pentru a merge la Prefectura cu sacii cu voturi. A trebuit ca jandarmii și polițiștii să intervină pentru a putea păstra cât de cât liniștea și ordinea.

Femeie: „Foarte greu, își bat joc din noi de nou. În primăvară am stat la fel, am ajuns seară la 11 și am plecat dimineață la 7”

Însoțiți de jandarmi sau polițiștii, și președinții de secție din Timiș au adus sacii cu buletinele de vot.

Femeie: „Totul a decurs mult mai lejer decât ne așteptam, cel puțin ca-n alte ocazii, față de europarlamentare de data asta a fost doar un singur buletin de vot, a decurs mult mai ușor"

Sala polivalentă Arad a fost plină de oameni veniți din toate colțurile județului cu saci plini de buletine de vot. Nici de aici, nu au lipsit nemulțumirile.

Bărbat: „Uitați ce organizare este, aici suntem de o jumătate de oră și rândul s-a îngroșat, aici stăm să primim bilete de ordine, ca să putem să predăm documentație și în loc să se dea înainte..."

Și la Alba, a fost coadă mare la predarea sacilor.

Femeie: „Am stat circa o oră, mai bine de 50 de minute. Din păcate nu știu care a fost problema am sesizat că numerele care au fost citite nu au fost auzite de cei prezenți pentru că există un decalaj de timp între momentul validării buletinului și momentul când se și ajunge efectiv cu toate materialele."

La Botoșani, a fost aceeași problema.

Bărbat: „Nu e organizare. Sala e plină. Scena e arhiplină, balconul e la fel. Uitați-vă câtă populație este și afară. Când credeți că o să se termine? Eu zic că miercuri dimineață. Abia a intrat numărul 116 și sunt oameni care au numărul 400 și ceva”.