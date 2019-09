Barna, ținta unei campanii online de defăimare. Dosarul a ajuns la Facebook Europa

Alianța USR PLUS susține că a identificat o rețea de 13 site-uri și pagini de Facebook care sunt folosite pentru a distribui știri false despre Dan Barna, candidatul Alianței la alegerile prezidențiale.

Cătălin Drulă, coordonatorul național al campaniei USR PLUS pentru alegerile prezidențiale, a organizat, marți, o conferință de presă pe tema știrilor false și demersurile realizate pentru a stopa fenomenul din mediul online.

Astfel, site-urile și paginile de Facebook identificate sunt: Guvernare.net, Ciuma Roșie, Info 360, Informează-te, iqȘtiri, Litere.net, Politice.net, Râsu Plânsu, România Politică, România Puternică, Salvăm România, Știri Financiare și Știri Politice.

Potrivit unui comunicat al Alianței USR-PLUS, aceste site-uri au investit sute de mii de lei și au reușit, prin reclame sponsorizate, să ajungă la milioane de români de la începutul lunii august 2019 până astăzi.

„În ultimele 4 săptămâni, Alianța USR PLUS și candidatul Alianței la Președinție, Dan Barna, au fost țintele unei campanii coordonate, mascate de defăimare, în mediul online, în special pe Facebook. Această campanie se desfășoară prin intermediul unei rețele de pagini de Facebook false, create în mod deliberat astfel încât să inducă în eroare publicul că ar fi vorba despre portaluri de știri, dar care, în realitate, promovează mesaje negative despre Dan Barna și Alianța USR PLUS. Până în acest moment am identificat 13 pagini care în ultimele șapte luni au investit peste 200.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro, pentru a promova postări sponsorizate împotriva lui Dan Barna și a Alianței USR PLUS. Suma s-a dublat în ultima săptămână. Rețeaua a început să funcționeze în lunile iulie și august. A publicat peste 1.000 de postări și a generat peste 100 de milioane de afișări, cu audiențe care depășesc frecvent un milion de utilizatori Facebook”, a declarat deputatul Cătălin Drulă, coordonatorul național al campaniei Alianței, din partea USR, pentru alegerile prezidențiale.

Alianța USR PLUS a fost ținta unei campanii de fake news și în timpul alegerilor europarlamentare, când au fost închise mai multe pagini, conturi false și grupuri asimilate PSD.

Administratorii a două dintre paginile mașinăriei de propagandă, Litere.net și Politice.net, au beneficiat în campania de la europarlamentare, așa cum au arătat investigațiile jurnalistice, de contracte din partea PSD în valoare de 850.000 de lei.

„Nu știm dacă banii folosiți pentru această campanie negativă mascată vin din surse publice, surse private sau surse externe. Desigur, avem bănuielile noastre cu privire la cine este în spatele acestei campanii. Știm că la alegerile europarlamentare, PSD a folosit boți și ferme de servere pentru a genera în mod artificial comentarii pe Facebook. Aceste informații apar în dosarul de la DNA al fostului trezorier PSD, Mihai Drăghici. De asemenea, în urma anchetelor din presă, inclusiv cele realizate de jurnaliștii de la Pressone, știm că cel puțin trei dintre paginile de Facebook implicate în această campanie sunt administrate de o companie care a primit sute de mii de lei de la PSD în campania de la europarlamentare”, a subliniat deputatul Cătălin Drulă în conferința de presă.

Având aceste date, Alianța USR PLUS îi cere premierului Viorica Dăncilă și PSD:

”- Să recunoască public dacă sunt în spatele acestei campanii mascate de fake news și defăimare îndreptate împotriva Alianței USR PLUS și a candidatului Alianței la Președinție.

- Să spună dacă persoanele, firmele și rețelele de pagini false pe care le-au folosit în mod ilegal la alegerile europene sunt în continuare operaționale.

- Să spună dacă pentru aceste operațiuni mascate au folosit fondurile publice din subvenția pe care PSD o primește ca partid parlamentar.”

De asemenea, Alianța USR PLUS solicită Autorității Electorale Permanente să investigheze contractele de publicitate electorală ale PSD pentru a determina dacă banii folosiți pentru alimentarea acestei rețele încalcă sau nu legea finanțării partidelor politice.

În același timp, Alianța solicită Parchetului General să investigheze dacă sursele de finanțare pentru funcționarea acestei rețele sunt surse interne sau externe, surse care ar putea afecta organizarea și rezultatele alegerilor prezidențiale din România.

Alianța USR PLUS a luat deja măsuri și la nivel european.

Deputatul Cătălin Drulă a trimis marți către Facebook Europa dosarul cu detaliile concrete despre fiecare pagină care face parte din rețea, precum și sumele investite și informații privind coordonarea postărilor. Mai mult, Dragoș Tudorache și Ramona Strugariu, europarlamentari ai Alianței USR PLUS și membrii în comisia LIBE din Parlamentul European, vor solicita o întâlnire cu reprezentanțiii Facebook Europa pentru a clarifica măsurile pe care Facebook le ia astfel încât publicitatea electorală și politică să devină mai transparentă.

După întâlnire, europarlamentarii USR PLUS vor face o sesizare către Comisia Europeană pentru a ridica problema transparenței finanțării politice în comunicarea digitală.