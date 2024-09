Negocieri intense pentru listele de la parlamentare. Care sunt politicienii care au un loc asigurat în noul legislativ

În același timp, PSD negociază să cedeze un număr de candidați Partidului Umanist. Astfel, ar putea ajunge parlamentar fostul primar de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone. Liberalii se gândesc dacă îl mai susțin pe fostul lor președinte, Florin Cîțu. Iar USR va merge singur în alegeri fără sa mai încheie alianțe ca la europarlamentare și locale.

PSD susține că va pune pe listele pentru viitorul parlament oameni care să nu aibă probleme cu legea. Surse politice spun că doi dintre noii vicepreședinți aleși la congres, Victoria Stoiciu și Florin Jianu vor fi promovați în legislativ.

Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt PSD: „În primul rând integritatea și după cum știți nu am avut probleme de niciun fel în actualul mandat, a fost un singur caz, nu există nicio problemă de integritate”.

Negocieri între PSD și partidul lui Dan Voiculescu

Același surse arată că partidul lui Dan Voiculescu ar avea pretenția să primească de la PSD susținerea pentru 10 mandate de deputat și 7 de senator, iar Cristian Popescu Piedone ar putea ajunge astfel deputat de Suceava, în colegiul în care este în prezent deputat fiul său, care îi va lua locul la Primaria Sectorului 5.

Candidatul PNL la prezidențiale, Nicolae Ciucă, se va regăsi și pe listele de senatori. Tot la Senat, PNL o va propune pe Ligia Deca, ministrul educației. Și pentru Camera Deputaților se poartă negocieri, șeful Casei de Pensii dorind să intre în politică. Și fostul lider PNL, Florin Cîțu, și-ar mai dori un mandat în Parlament, dar partidul nu a decis încă dacă îl mai susține.

Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL: „Suntem abia la începutul procesului de desemnare a candidaților. Colegii care și-au dorit să candideze s-au înscris deja și avem o listă foarte lungă”.

USR a decis că va merge în alegerile parlamentare pe cont propriu, fără alianțe cu alte formațiuni. Fostul primar Clotilde Armand are prima șansă să obțină un post de senator de București. Și fostul ministru al fondurilor europene, Cristian Ghinea, ar vrea să revină în Parlament.

Lista pe care AUR o pregătește pentru parlamentare

Liderul AUR are acum 43 de locuri de senator și deputat, dar speră să obțină cel puțin 30 de mandate in plus. Și are și câteva nume pe care vrea să le promoveze pe liste, printre care omul de afaceri Mohammad Murad și polițistul care i-a împrumutat motocicleta de serviciu Dianei Șoșoacă.

Alegerile parlamentare sunt programate între cele două tururi ale prezidențialelor, dar listele de candidați trebuie definitivate până la mijlocul lunii octombrie.

