Un sondaj comandat de PNL arată că președintele PNL se situează pe locul 2, dacă duminică ar avea loc alegeri prezidenţiale

Ăn urmă cu câteva zile, Ciucă spunea că ”sondajele sunt plătite fie de un partid, fie de altul”.

Mircea Geoană, ca şi candidat independent, s-ar clasa pe locul 3, cu 14%.

Şi în privinţa alegerilor parlamentare, PSD se află pe primul loc, cu 31%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 22% şi de AUR, cu 14%.

Potrivit sondajului comandat de PNL, citat de News.ro, în privinţa intenţiilor de vot la alegerile prezidenţiale, liderul AUR George Simion şi Elena Lasconi, preşedinta USR ar primi 13%, iar Diana Şoşoacă, preşedinta S.O.S, ar primi 11%.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, ar luat 3%, Ludovic Orban din partea Forţa Dreptei, 1%, iar Cozmin Guşă, ca independent, 1%.

La întrebarea cu ce partid veţi vota la alegerile parlamentare din 1 decembrie, sondajul arată că pe primul loc se află Partidul Social Democrat, cu 31%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 22% şi de AUR, cu 14%. USR ar primi 13% din voturi iar S.O.S, partidul Dianei Şoşoacă, 10%.

UDMR ar lua 5% din voturi, Forţa Dreptei, REPER şi PMP având 1% iar alte partide – 2%.

Sondajul a fost realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), în perioada 24.08.2024 – 30.08.2024.

Volumul eşantionului a fost de 1099 de subiecţi, iar metoda culegerii ”Face-to-Face”, pe teren, la domiciliul respondenţilor.

Marja de eroare este de +/- 3%.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: