Rezultate alegeri parlamentare 2020 Timiș. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Timiș, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Timiș la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.
Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Timiș la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Timiș la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUGULESCU LIGIA-IUNIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPA OVIDIU-NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRILĂ ANDREI-RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GALBEN SILVIA-ELISABETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOABLĂ GEORGE-MIHĂIŢĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETROESC LIGIA-MANUELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GORGHIU ALINA-ŞTEFANIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GAIŢA IONUŢ-SORINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOJIN MIHĂIŢĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIURLEA SORINA-ALEXANDRA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SARMEŞ DAN-ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCHEDAN DOINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TRIFAN RAOUL-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA REŞITNEC DAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE AMZA DIANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE VANCIA MIRCEA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARCU CLAUDIU-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LĂZĂRESCU CAIUS-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BIRĂU NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILIESCU ROXANA-TEODORA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HOMORODEAN DORU-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VÎŞCU FLORIN-ALIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IUHASZ RAMONA-LILIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOGARIU EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDUCANU SEBASTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COVACI DOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BEJAN SIMONA-ECATERINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT JURESCU PUIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOVIŢĂ MITICĂ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAS IMRE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HALÁSZ FRANCISC
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRASY NOEMI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABO FRANCISC
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PĂŞTEAN ERIKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KADAR GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAYER MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IONEL LILIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZANOCEA ANDREEA-BEATRICE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOICA IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHELARIU MARIUS-MIREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BIZĂU CARMEN-MELANIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞTEFĂNESCU MARINELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BADEA PETRE-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTEANU DORINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITREAN NICOLAE-SOLOMON
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANOSEV SREBRANCA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANOŞEV DRAGOSLAV
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SZANDA-VOLK STEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MATICA MARIUS-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLAJOS LOREDANA-FLORINETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TECA ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OCOLIŞAN OLTIŢA-RODICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOTTNER MIHAELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IANCU GABRIELA-VIORICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CORNEA LAVINIA
PARTIDUL VERDE ROMOŞAN IOAN
PARTIDUL VERDE PETRUŢ ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMANOV ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CORNU GEORGICĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMINIUC TATIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BRONŢ MARCELA-FABIOLA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OBRADOV JELIMIR-VICTOR
Lista candidaţilor din judeţul Timiș la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEAMŢU GEORGE-MIHAIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIONCA COSMIN-SAMUEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BEJAN CRISTINEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LELESCU TIBERIU-PROCOPIE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COSTEA GHEORGHE-MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SILAŞI ALEX-POMPILIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU RALUCA-IOANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RUSU TEODOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FERARU FLORIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRAŞOVEANU IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUGULESCU JAQUELINE FAYTHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEF FLORIN-SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CUREA RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PIRTEA MARILEN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ARDELEAN BEN-ONI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞANDRU COSMIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIRA CLAUDIU-MARTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOGDAN CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SUPURAN SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SAMOILĂ ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPULESCU SAMUEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALAŞ NELU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COCEAN LIVIU-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIŞ DANIELA-MIRELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORIE TONI-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COLHON ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DRULĂ CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TODA DANIEL-LIVIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FĂLCOI NICU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TÂRLEA KINGA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NEMETH ZOLTAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CHIRILĂ OANA-ŞTEFANIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA JAHN CĂTĂLINA-NICOLETA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PUPŞA ALEXANDRU-DAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CONSTANTINESCU ZÎNEL-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STĂNILĂ COSMIN-VASILE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VĂTAU ANAMARIA-ALEXANDRA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂESCU BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIN ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PAU RADU-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COANDĂ ION-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA KORMAN VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FARCA MANUEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DOLECEK CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORUŞ VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BERTA DANIEL-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MÎNECAN GABI-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FĂNUŢ VASILE-DORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OFIŢER SANDRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOBIC NARCIS-SABIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢUBREA FLORIN-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP OVIDIU-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRINDEANU SORIN MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMONIS ALFRED-ROBERT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIONCA ADRIAN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RITIVOIU MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢUNDREA LUMINIŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOVESCU ALEXANDRU-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IEREMIA ION-ARDEAL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LĂPĂDATU ALIN-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARTA RĂZVAN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢUCU ABEL-PETRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COCONEŢU COSMIN-ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ENUICA CRISTINA MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂRINICĂ GEANNY-MARIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNAR ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SIPOS ELENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KABAI JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IHASZ IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATIK IZABELLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÁKI KAROL- ION- LUCIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEMETER ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY RENATE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLAH ATTILA-CAROL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KATONA GHEORGHE-IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HORVÁTH KATALIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALBERT LADISLAU-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAROSSY ZOLTAN-GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOROIANU DUMITRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COZMA ION-ALIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLĂDOI MARIUS-CĂLIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞOVAR IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CURCUDEL NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BIZĂU ROBIN-SORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CĂLIN DALIA-MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CURCUDEL SONIA-LUCIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PALADE CORNELIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLASCICI NICULAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRUIA ION-BILIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASINCA ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEMEŞ SAVETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BANCIU DANIEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BODNĂRESCU FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STOICA CIPRIAN-TITI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COJOCARU GRIGORE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLĂRAŞU BIANCA-VICTORIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SÎRBESCU ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MORARIU DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAVILLA SILVIU-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOBARU COSTEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MALIŢA FIROANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HĂLĂLAI CRISTIAN-SABIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLARAŞU LAURENŢIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUNGU IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CURCĂ DUMITRU-MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ISCRU GRIGORIE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URDA IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DENEŞ NICOLETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VERTOPAN ZORAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUMBA DANIEL-BUJORICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CÎRCEAG SORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAIA SABIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SUBA CĂLIN-ALIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂLIN GELU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BONCHIŞ FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIFAN GHEORGHE-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEDELEA DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUNCA RĂZVAN-IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIUTEANU RAUL-CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE TODEA PETRU-ADRIAN
PARTIDUL VERDE VRAZSA MARIA-SIMONA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDREI GEORGEO-MARCEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOATĂ BOGDAN TRIFON
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLOREA GABRIEL-DIAMANDESCU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIREAP DIANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GOAGĂ MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINCU SIMONA-TABITA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU VALENTIN-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARCU-NIŢĂ CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂRARE IONUŢ-CĂTĂLIN
CANDIDAT INDEPENDENT ROŞU GICĂ
Sursa: StirilePROTV