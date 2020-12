Rezultate alegeri parlamentare 2020 Teleorman. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Teleorman, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Teleorman la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.

Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SFERLE SORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ISVORANU NICOLETA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CRĂCIUN ALEXANDRU-FLAVIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDOR MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU IONEL-DĂNUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU MIRCEA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN IULIANA-VALENTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINCĂ IONEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂVĂRACHE COSTEL-CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORZAŢĂ EMILIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARIN MARIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SANDU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRÎNGENEANU GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DELCEA OLIVIAN-VICTOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SANDU LIVIU-SORINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GÎDEA VIOLETA GIANINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BURA-MAKSAY ŞTEFAN-PETRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI ENIKŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GIURGIU-KOVÁCS MONICA-SILVIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PÎRVULESCU EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUCAN DORU-VALENTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FEDELEŞ OANA-RALUCA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COCU BOGDAN-CIPRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEACŞU GEANIN-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SITEAVU ŞTEFANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VLADU ANTON

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VOICAN ROMAN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU NICOLAE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CĂRBUNESCU DOINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FLORESCU NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BONAŞ GABRIEL-IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANCU CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLĂDUŢU VASILE-SORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GAIŢA NATALIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UBA VALENTIN-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RISTEA DANA-CĂTĂLINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ASKARY-ABAD LILIANA-AMELIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BERECHET CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA TEODOR-ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MÂRZA FLORINELA-MIRELA

Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FIERĂSCU AUREL

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARBU LIVIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IORDAN SERGIU-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IRIMIEA CRISTIAN-VASILE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDOSIE IULIAN-SORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE VĂRZARU SILVIA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IORDĂCHIŢĂ GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PIPER-SAVU FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCU PAUL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANAGOREŢ IOANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORŞ GEORGE-MĂDĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUBĂR IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRAN FLORIN-VALENTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARĂRĂU IONELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COLIU DORU-PETRIŞOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOBOC ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAVRU SANDU-GABRIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SMEDOIU NICOLETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COJOCARU ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAZILU LIVIU-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRESCU DIANA-MARGARETA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CALOTĂ SAMUEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUSIN GIANINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞU-STIAN MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIREA EUGEN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHERGHE ALIN-VALENTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINU IONEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOREAŢĂ ROMICĂ-CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁTI ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR GEORGETA-CRISTINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEHÉR GYULA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ÁDÁM

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MICLĂUŞ JUDIT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERDEI ROBERT-GYULA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POTI EDUARD-JÁNOS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARBU COSTEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CALOTĂ FLORICĂ ICĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOIAN MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GOGAN CORNEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TITIRIŞCĂ FLORIN-NICUŞOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢOLE MARIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LOVIN MIHAI-SILVIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOTU OANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE PETRICĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PARASCHIV CAMELIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEACŞU AMALIA-CORNELIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TIJNAGEL MARIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PREDESCU MIHAELA-CORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BANCIU KATI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ENE MĂDĂLIN-CRISTI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MOLDOVEANU DOINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PETRE ION

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU DANIELA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU MARIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IOSIF SCARLAT

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŞUICĂ MIHAIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CEAUŞU LUCIAN-FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞLOC-BUSUIOC PETRUŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞLOC-BUSUIOC FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂLŢATU STELICĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂDĂLUŢĂ GEORGE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILIE GEORGETA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAFTEI DOINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CODREANU FLORIN-NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE CONSTANŢA-IULIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂLCÎIA MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RISTEA RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAMESCU GEORGE-RĂZVAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECELEANU LIDIA-SIMONA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE BOGDAN-FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NIŢULESCU TEODOR

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MÎNDREANU HORIA-FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOJAN CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN SANDU-EMIL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORICICĂ CONSTANŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB IONEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞATRAN VERGIL