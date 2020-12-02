Rezultate alegeri parlamentare 2020 Teleorman. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Teleorman, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Teleorman la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.
Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SFERLE SORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ISVORANU NICOLETA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CRĂCIUN ALEXANDRU-FLAVIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDOR MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU IONEL-DĂNUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU MIRCEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN IULIANA-VALENTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINCĂ IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂVĂRACHE COSTEL-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORZAŢĂ EMILIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARIN MARIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SANDU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRÎNGENEANU GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DELCEA OLIVIAN-VICTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SANDU LIVIU-SORINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GÎDEA VIOLETA GIANINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BURA-MAKSAY ŞTEFAN-PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI ENIKŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GIURGIU-KOVÁCS MONICA-SILVIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PÎRVULESCU EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUCAN DORU-VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FEDELEŞ OANA-RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COCU BOGDAN-CIPRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEACŞU GEANIN-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SITEAVU ŞTEFANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VLADU ANTON
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VOICAN ROMAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU NICOLAE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CĂRBUNESCU DOINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FLORESCU NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BONAŞ GABRIEL-IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STANCU CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLĂDUŢU VASILE-SORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GAIŢA NATALIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UBA VALENTIN-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RISTEA DANA-CĂTĂLINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ASKARY-ABAD LILIANA-AMELIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BERECHET CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA TEODOR-ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MÂRZA FLORINELA-MIRELA
Lista candidaţilor din judeţul Teleorman la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FIERĂSCU AUREL
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARBU LIVIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IORDAN SERGIU-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IRIMIEA CRISTIAN-VASILE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDOSIE IULIAN-SORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE VĂRZARU SILVIA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IORDĂCHIŢĂ GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PIPER-SAVU FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCU PAUL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANAGOREŢ IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORŞ GEORGE-MĂDĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUBĂR IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRAN FLORIN-VALENTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARĂRĂU IONELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COLIU DORU-PETRIŞOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOBOC ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAVRU SANDU-GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SMEDOIU NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COJOCARU ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAZILU LIVIU-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEGRESCU DIANA-MARGARETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CALOTĂ SAMUEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUSIN GIANINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞU-STIAN MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIREA EUGEN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHERGHE ALIN-VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINU IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOREAŢĂ ROMICĂ-CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁTI ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR GEORGETA-CRISTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEHÉR GYULA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ÁDÁM
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MICLĂUŞ JUDIT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERDEI ROBERT-GYULA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POTI EDUARD-JÁNOS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARBU COSTEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CALOTĂ FLORICĂ ICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOIAN MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GOGAN CORNEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TITIRIŞCĂ FLORIN-NICUŞOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢOLE MARIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LOVIN MIHAI-SILVIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOTU OANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE PETRICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PARASCHIV CAMELIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEACŞU AMALIA-CORNELIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TIJNAGEL MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PREDESCU MIHAELA-CORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BANCIU KATI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ENE MĂDĂLIN-CRISTI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MOLDOVEANU DOINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PETRE ION
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TURCU DANIELA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU MARIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IOSIF SCARLAT
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŞUICĂ MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CEAUŞU LUCIAN-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞLOC-BUSUIOC PETRUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞLOC-BUSUIOC FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂLŢATU STELICĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂDĂLUŢĂ GEORGE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ILIE GEORGETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAFTEI DOINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CODREANU FLORIN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE CONSTANŢA-IULIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂLCÎIA MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RISTEA RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAMESCU GEORGE-RĂZVAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECELEANU LIDIA-SIMONA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE BOGDAN-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NIŢULESCU TEODOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MÎNDREANU HORIA-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOJAN CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN SANDU-EMIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORICICĂ CONSTANŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB IONEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞATRAN VERGIL
Sursa: StirilePROTV