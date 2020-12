Rezultate alegeri parlamentare 2020 Sălaj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Sălaj mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Sălaj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS VIAŞU COSMIN-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS BOB VIRGIL-MARIUS

ALIANȚA USR PLUS OLAR GABRIELA CARMEN

ALIANȚA USR PLUS TĂMAŞ MIHAI-DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILEA GEORGE-BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHERECHEŞ DAN-NICU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRIŞAN MARIANA-DANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIORTEA FLAVIU-CORNELIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FORŢ CĂLIN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAN DOREL-LIVIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IRIMIEA ANCA-MANUELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUNGU VASILE-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETER TEODOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAJ TEODOR-MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAN RODICA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS IRINA ELISABETA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARI TOMA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKERES ENIKŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP LAJOS-LEVENTE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUR IOAN-ALIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOUT IULIA-CODRUŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂCURAR COSMIN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APATI ALIN-CĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECARA VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREIAŞ VASILE SORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FARCAŞ IULIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CILOCI NINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STANCA VERONICA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VEREŞ MARIUS-SORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IMRE SIMONA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOŞ GABRIEL-DORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POP CLAUDIU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE ALEXANDRA-MARGARETA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POP AURICA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOIGRĂDAN NICOLAE

Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PRUNEAN ALIN-COSTEL

ALIANȚA USR PLUS COZMA CRISTINA-COSMINA

ALIANȚA USR PLUS BOŢA ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS NISTOR ADRIAN-OVIDIU

ALIANȚA USR PLUS MARIAN RADU-ALIN

ALIANȚA USR PLUS FĂRCAŞ LIVIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BODE LUCIAN-NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULGĂREAN GHEORGHE VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LIPO ANGELA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IEPURE TRAIAN GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEÁK ROBERT-EDWIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP CRISTIAN-ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGA FLORIAN-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANIE SERGIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHEŞELI IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GORGAN DORIN-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOUCA VALENTINA-LUCIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTINAŞ OVIDIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORDOŞ DUMITRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP IULIUS-EMMANUEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTIRB RADU-ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP CORNELIU-RADU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VECIAN FLAVIU-DOREL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SERES DENES

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGYA ANNAMÁRIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ZSOLT-LASZLÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUCZA ISTVAN-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZOBOSZLAI GYÖRK

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOBRAI FERENC-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRIŞAN VALERIU-RADU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CULEA MARIAN-ORLANDO

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ARDELEAN DAN-NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BREBAN LUDOVICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGREA LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GROZA SERGIU-DAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP-COMAN LIVIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IHOŞ DĂNUŢ-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR JOLDIŞ VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUN RALUCA-ALEXANDRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOGDAN FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOAZA MARCEL-MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA ROMULUS-PAUL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIMOC IOAN-PAUL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URECHE CONSTANTIN-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LONGODOR ANDREI-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIACA MARIUS-CĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIALĂU MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCAN GLIGORE-DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE MARINEL-ADRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LÁSZLÓ SÁMUEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE VIOREL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE ROXANA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE DIANA-RUTH

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE IONUŢ