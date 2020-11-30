Rezultate alegeri parlamentare 2020 Sălaj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Sălaj mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Sălaj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS VIAŞU COSMIN-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS BOB VIRGIL-MARIUS
ALIANȚA USR PLUS OLAR GABRIELA CARMEN
ALIANȚA USR PLUS TĂMAŞ MIHAI-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILEA GEORGE-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHERECHEŞ DAN-NICU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRIŞAN MARIANA-DANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIORTEA FLAVIU-CORNELIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FORŢ CĂLIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAN DOREL-LIVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IRIMIEA ANCA-MANUELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUNGU VASILE-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETER TEODOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAJ TEODOR-MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAN RODICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS IRINA ELISABETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARI TOMA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKERES ENIKŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP LAJOS-LEVENTE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUR IOAN-ALIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOUT IULIA-CODRUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂCURAR COSMIN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APATI ALIN-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECARA VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDREIAŞ VASILE SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FARCAŞ IULIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CILOCI NINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STANCA VERONICA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VEREŞ MARIUS-SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IMRE SIMONA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOŞ GABRIEL-DORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POP CLAUDIU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE ALEXANDRA-MARGARETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POP AURICA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOIGRĂDAN NICOLAE
Lista candidaţilor din judeţul Sălaj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS PRUNEAN ALIN-COSTEL
ALIANȚA USR PLUS COZMA CRISTINA-COSMINA
ALIANȚA USR PLUS BOŢA ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS NISTOR ADRIAN-OVIDIU
ALIANȚA USR PLUS MARIAN RADU-ALIN
ALIANȚA USR PLUS FĂRCAŞ LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BODE LUCIAN-NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULGĂREAN GHEORGHE VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LIPO ANGELA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IEPURE TRAIAN GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEÁK ROBERT-EDWIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP CRISTIAN-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGA FLORIAN-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PANIE SERGIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHEŞELI IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GORGAN DORIN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SOUCA VALENTINA-LUCIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTINAŞ OVIDIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORDOŞ DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP IULIUS-EMMANUEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTIRB RADU-ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP CORNELIU-RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COROIAN DIANA-LĂCRIMIOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VECIAN FLAVIU-DOREL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SERES DENES
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGYA ANNAMÁRIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ZSOLT-LASZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUCZA ISTVAN-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZOBOSZLAI GYÖRK
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOBRAI FERENC-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRIŞAN VALERIU-RADU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CULEA MARIAN-ORLANDO
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ARDELEAN DAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BREBAN LUDOVICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGREA LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GROZA SERGIU-DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP-COMAN LIVIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IHOŞ DĂNUŢ-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR JOLDIŞ VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUN RALUCA-ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOGDAN FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOAZA MARCEL-MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA ROMULUS-PAUL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIMOC IOAN-PAUL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URECHE CONSTANTIN-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FIZEŞAN OLIMPIA-ALEXANDRA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LONGODOR ANDREI-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIACA MARIUS-CĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIALĂU MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCAN GLIGORE-DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE MARINEL-ADRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LÁSZLÓ SÁMUEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE VIOREL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE ROXANA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE DIANA-RUTH
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTE IONUŢ
Sursa: Pro TV