Rezultate alegeri parlamentare 2020 Giurgiu. Lista candidaţilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Giurgiu, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Giurgiu la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARVAS-INCZE JUDIT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÓTH SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIKI KALMAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR ANIKÓ-MARIA



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VOICILĂ GEORGE-OLIVER



ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BAICU PAULA-DĂNUŢA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARCOCI IOAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PINTENARU DRAGOŞ-NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CAZANCIUC ROBERT-MARIUS



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BASANGIAC CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN CRISTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GUŢU ALIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETCU TOMA-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUSCALU IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFAN FLORIN-VALENTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCU NICOLETA



PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLADU CEZAR-CLAUDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂNUCU GEORGE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINCIU DAN-ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA CARMEN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURLACU ŞTEFAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MACAVEI GHEORGHIŢĂ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZANE LAURENŢIU-DUMITRU-DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OLARIU PETRUŢA-DENISA



PARTIDUL VERDE ANTONIU FLORIN

PARTIDUL VERDE CIOBOATĂ LUCIAN-CRISTIAN

PARTIDUL VERDE FRÎNCU EMILIA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂCIOIU NICOLAE



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOLPAN ELENA-CRISTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FOTACHE VIOREL-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNĂSELI ADRIAN-LAURENŢIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POTÂNGĂ FLORIN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STĂNILĂ ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUDULECI ŞERBAN ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAESCU ALEXANDRU-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢEPELUŞ MARIANA-FLORI



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PITULICE VIORELA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LĂMĂŞANU VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUŞAT GETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TURCU MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBRESCU IONUŢ-CRISTIAN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE UNGUREANU MARIETA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUCU MIHAELA-GINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE LUNGU LAURENŢIU-FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRANCISC MIHAELA

Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUDAS ANNA-MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERMANN TIMEA-GABRIELLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLÖP GABRIELLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAIZS JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAZĂR ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁS LASZLO



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALEXANDRU IONUŢ-CIPRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOBE FLORIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU ANGELO-AURELIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEORGHE COSTEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LIXANDRU LAURA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DINCĂ GEORGE



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MINA MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINU CRISTINA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LAZĂR DANIEL-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UDVULEANU DRAGOŞ-IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILICĂ CONSTANTIN-EUGEN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDREI ALEXANDRU-IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HORGA MARIA-GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MECLEA ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU ALEXANDRU-GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTACHE ROBERT ANDREI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BELIŢĂ NICOLAE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DAMIAN MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICHITA TEREZA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISAIA GINA-PETRONELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLAE GEORGE-CRISTIAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IVĂŞCHESCU NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVEANU LUCICA-MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞERBAN VASILE-IONEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRĂTILĂ ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NADOLU ROXANA



PARTIDUL VERDE NICULAE TUDOREL

PARTIDUL VERDE ŞERBĂNESCU PETRA

PARTIDUL VERDE SENDREA LAURENŢIU-TUDORICĂ

PARTIDUL VERDE NICOLESCU DAN-ADRIAN

PARTIDUL VERDE DAIA LAURENŢIU-PAUL

PARTIDUL VERDE POTERAŞU MIREL-VALENTIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LUNGU RUXANDRA-GEORGETA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂLĂŞOIU DENISA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEAMĂNU ELENA-VIOLETA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINA ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVĂTĂ NADIA-FLORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CALOTĂ DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARON MARIUS-ADRIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIREA-DIACONU FLORIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STATE CONSTANTIN-MIREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TRÂMBEZ CRISTIAN-ŞTEFAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PEPTEA EMIL-GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂRZOI IONELA-LAURENŢIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOŢOC VASILE



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEŞAN ŞTEFAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGHICI CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORESCU ŞTEFAN-DAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIULESCU VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UDEANU FLORIN-ALIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PÎSLARU LOREDANA-IONELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAIU ALEXANDRU-CONSTANTIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRANCISC ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂRBUŢĂ MIHAI-CIPRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ALEXANDRU-DANIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHAMAS CAMELIA-RODICA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR DANIELA-SILVIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR GHIORGHIŢA