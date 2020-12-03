Rezultate alegeri parlamentare 2020 Giurgiu. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Giurgiu, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Giurgiu la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARVAS-INCZE JUDIT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÓTH SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIKI KALMAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR ANIKÓ-MARIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VOICILĂ GEORGE-OLIVER
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BAICU PAULA-DĂNUŢA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARCOCI IOAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PINTENARU DRAGOŞ-NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CAZANCIUC ROBERT-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BASANGIAC CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GUŢU ALIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETCU TOMA-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUSCALU IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFAN FLORIN-VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCU NICOLETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLADU CEZAR-CLAUDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂNUCU GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINCIU DAN-ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA CARMEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURLACU ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MACAVEI GHEORGHIŢĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZANE LAURENŢIU-DUMITRU-DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OLARIU PETRUŢA-DENISA
PARTIDUL VERDE ANTONIU FLORIN
PARTIDUL VERDE CIOBOATĂ LUCIAN-CRISTIAN
PARTIDUL VERDE FRÎNCU EMILIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NĂCIOIU NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOLPAN ELENA-CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FOTACHE VIOREL-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNĂSELI ADRIAN-LAURENŢIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POTÂNGĂ FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STĂNILĂ ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUDULECI ŞERBAN ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAESCU ALEXANDRU-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢEPELUŞ MARIANA-FLORI
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PITULICE VIORELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LĂMĂŞANU VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUŞAT GETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TURCU MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBRESCU IONUŢ-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE UNGUREANU MARIETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUCU MIHAELA-GINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LUNGU LAURENŢIU-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRANCISC MIHAELA
Lista candidaţilor din judeţul Giurgiu la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUDAS ANNA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERMANN TIMEA-GABRIELLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLÖP GABRIELLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAIZS JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAZĂR ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁS LASZLO
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALEXANDRU IONUŢ-CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOBE FLORIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU ANGELO-AURELIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEORGHE COSTEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LIXANDRU LAURA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DINCĂ GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MINA MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINU CRISTINA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LAZĂR DANIEL-COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UDVULEANU DRAGOŞ-IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILICĂ CONSTANTIN-EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDREI ALEXANDRU-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HORGA MARIA-GABRIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MECLEA ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU ALEXANDRU-GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTACHE ROBERT ANDREI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BELIŢĂ NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DAMIAN MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICHITA TEREZA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISAIA GINA-PETRONELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLAE GEORGE-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IVĂŞCHESCU NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVEANU LUCICA-MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞERBAN VASILE-IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRĂTILĂ ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NADOLU ROXANA
PARTIDUL VERDE NICULAE TUDOREL
PARTIDUL VERDE ŞERBĂNESCU PETRA
PARTIDUL VERDE SENDREA LAURENŢIU-TUDORICĂ
PARTIDUL VERDE NICOLESCU DAN-ADRIAN
PARTIDUL VERDE DAIA LAURENŢIU-PAUL
PARTIDUL VERDE POTERAŞU MIREL-VALENTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LUNGU RUXANDRA-GEORGETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂLĂŞOIU DENISA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEAMĂNU ELENA-VIOLETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINA ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVĂTĂ NADIA-FLORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CALOTĂ DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARON MARIUS-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIREA-DIACONU FLORIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STATE CONSTANTIN-MIREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TRÂMBEZ CRISTIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PEPTEA EMIL-GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂRZOI IONELA-LAURENŢIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOŢOC VASILE
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEŞAN ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGHICI CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORESCU ŞTEFAN-DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIULESCU VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UDEANU FLORIN-ALIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PÎSLARU LOREDANA-IONELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAIU ALEXANDRU-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRANCISC ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂRBUŢĂ MIHAI-CIPRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ALEXANDRU-DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHAMAS CAMELIA-RODICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR DANIELA-SILVIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR GHIORGHIŢA
Sursa: Pro TV