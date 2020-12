Rezultate alegeri parlamentare 2020 Constanța. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Constanța, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Constanța la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

Lista candidaţilor din judeţul Constanța la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Constanța la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PALAZ CLAUDIU-IORGA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURCU DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JEANU DUMITRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AGI-MURAT IASEMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURHALĂ ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CANTARAGIU SECIL-GIVAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRIAC ŞTEFAN-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FILIPESCU RĂZVAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂTĂRIGĂ LOREDANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRUCERU VICTOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RIZEA VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEIŢOIU DELIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU CRISTINA-GEORGIANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEGYES RITA-ZSUZSÁNNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÀCS ADALBERT-ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL DANIELA-VIORICA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILIAZ SEFCADIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ SZILVESZTER

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAKOSI LAJOS-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEAK ALBERT

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STROE FELIX

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂILOIU TIT-LIVIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COJOC MARIOARA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GÂJU MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANTA GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IACOBICI GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOURCEANU SEPTIMIU-SEBASTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU GEORGE-SERGIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINA DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MITRA-NIŢĂ MARIANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOBE ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRUGĂ BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SPONOCHE MARIUS ION

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NEGOI EUGEN-REMUS

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ANDREI SORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TIMOFTE FLORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MOŢIU DOINA-MARIANA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BITOLEANU ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STERPU VALENTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DOBRE MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MATEESCU SORIN-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AELENEI EVDOCHIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMION ROMICĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORGA SORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALASCA IANI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCURTU NICOLETA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHALACHE VASILICĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONDURACHI LEONTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIŢARU GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PELIN-LITKE LAURA-RITA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PEREANU ŞTEFAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE LAZĂR CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANAIT PAULA-GABRIELA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DUMITRU-IBRAHIM ANDREEA

PARTIDUL VERDE PITU VASILE

PARTIDUL VERDE DÖRNER MARIAN

PARTIDUL VERDE SÎRBU FLORENTIN-MARIAN

PARTIDUL VERDE CONSTANTINESCU VIOREL-GHEORGHE

PARTIDUL VERDE OLTEANU RADU

PARTIDUL VERDE AIFTINCĂI MIHAELA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RUSU DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLOREA NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MENABIT OZGHIUN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LISIEVICI-BREZEANU ALEXANDRU-PETRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANOLACHE ALEXANDRA-ALINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCANU DAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NIŢĂ MARIUS-DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBRE IOAN-CLAUDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIGMEANU FLORENTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLAH ELENA-SILVIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BISOCEANU ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGULICI DORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TÂRŞOAGĂ RĂZVAN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU IONEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOŞNEAGU SORINA-CLAUDIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN UNGUREANU FLORIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEONTE VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PARASCHIV NICOLETA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FERARIU IOAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TUCAN COSTEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUNTEANU DANIEL

Lista candidaţilor din judeţul Constanța la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂSESCU ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZABARA ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUMÎNARE VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRAŞCU COSTEL-AURELIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SENOPOL VIRGIL-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SER ALINA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OSMAN HARUN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COSTEA MARIUS-EMIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MEDGID MELEC

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDOI ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOLI MĂDĂLINA-SIMINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRĂTĂŞANU ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢUGUREL FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAPUC CĂTĂLIN-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DOBRE MIRCEA-TITUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TROFIN VALENTIN-OLIVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PEIU LAURENŢIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOBE MIHAI-ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMA ADRIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUZOIU FLAVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COCOR CONSTANTIN-CODRUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGAN LEONARD

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂŞUNEANU MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POSTOLACHE SERGIU-IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOBEAJĂ LAURENŢIU-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUTUMAN MIHAELA-MĂDĂLINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞANDRU LUMINIŢA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOCA IONUŢ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ISTVÁN-JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POPESCU CORNEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÎNTU ANA-MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRANDAFIR-ORBÁN TIMEA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIHÁLY GERGŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAVASZ ARNOLD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TEUTSCH TAMÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI TAMÁS-ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODA GERGELY-ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSARNÓ ROBERT-ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZANTÓ AUREL-OTTÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOZAK RÓBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEHER TIBERIU-BOGDAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTOK RÓBERT

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢUŢUIANU MARIUS-HORIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRACHE ILEANA-CRISTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGOCI DUMITRU-LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN GEORGE-GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂSĂUTEANU COSTIN-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TANASĂ NECULAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLĂDESCU LUMINIŢA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHE VERONICA-ADRIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGNEA MARILENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GĂREA SILVIU-FLORENTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROŞU PANAIT-NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA ANAMARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞAT MIHALACHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHELARU FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HUŢUCĂ BOGDAN-IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANIAS MIRCEA-MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRUŞOVEANU MARIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOLA BOGDAN-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRUMEA MIHNEA-CLAUDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIECIU MIHAELA-ANTOANELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPREANU DORIN-DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DIMANCEA ANDREI-TEODOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAHARIUC CRISTIAN-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŢĂ CONSTANTIN-DĂNUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICHITA LUCIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRATU ELENA-CARMEN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION STELIAN-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RIZEA CRISTINA CAMELIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CARAGHEORGHE DUMITRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GIMA GEORGE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STOIAN CRISTIAN-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA JALBĂ VALENTIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂLIN IULIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PARIS DUMITRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FUSTAŞU MIRCEA-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUNGHEZ ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ABDUREFI SEMIRAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RIBALCĂ ALEXANDRU-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRUCEANU RALUCA-MORENA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU SORIN-IONEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FOCŞA DUMITRU-VIOREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AELENEI DĂNUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRACHE DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTINESCU CARMEN-GABRIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIŢĂ GABRIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂDUICĂ CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIANU VICTOR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLOROAEI ANIŞOARA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CORMAN ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GIBA LILIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU MANUELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TONU ION-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUTĂCEL CIPRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOLOGA ALEXANDRU-ŞERBAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATRAN FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IOSIF GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PAVĂL PETRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHĂILESCU JAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRANDAFIR MARIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COVRIG MARIANA-ELIZA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISEIU PETRE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PELIN-LITKE RAUL-FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERNAT CĂTĂLINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FUICA ENRICO

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARTINIUC IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOCIA ANAMARIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CREŢU ION

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CONSTANTIN APOSTOL

PARTIDUL VERDE PAVEL CRISTIAN

PARTIDUL VERDE COSMA ION

PARTIDUL VERDE STOIEAN GABRIELA

PARTIDUL VERDE MATEI VALENTIN

PARTIDUL VERDE ZVÂRCOLESCU SORIN-BOGDAN

PARTIDUL VERDE FUDULEA CONSTANTIN

PARTIDUL VERDE RUSU ALINA-MĂDĂLINA

PARTIDUL VERDE PETRE IONEL

PARTIDUL VERDE BELU SORIN-HORAŢIU

PARTIDUL VERDE VASILESCU CĂTĂLIN

PARTIDUL VERDE AIFTINCĂI LUCIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BOIŢ CIPRIAN-GABRIEL

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MURGU ADINA-IULIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU DANIEL-CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN REŞIT FILDIS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA-HAHUI ANDREEA-SMARANDA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU TEODOR

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞLINCU ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDULESCU LAURENŢIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SALOMIA GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARCU RALUCA DANIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MĂCIUCĂ NICUŞOR-LAURENŢIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN EMURŞA DILAVER

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOLANA PETRUŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPESCU ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZABORILĂ VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LISANDRU MARIUS-LUCIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RACOVIŢĂ ALIN-GEORGE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAVODA DANIEL-ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZĂR ALIN-CODRUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PETRICĂ THEODOR-CLAUDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MORCOV DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAVA MONICA-CRISTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NURCIU STEREA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PASCU LILIANA-OCTAVIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VRÎNCEANU CLAUDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARAMAN ANDREI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DAVID CRISTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE FLORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GORGOVAN NECULAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CERNAT RODICA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂSCĂLEANU RODICA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GUŢĂ ŞTEFANA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINICU CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEAMPĂR MARIŢA

CANDIDAT INDEPENDENT MARTIN CORINA