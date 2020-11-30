Rezultate alegeri parlamentare 2020 Constanța. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Constanța, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Constanța la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Constanța la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Constanța la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PALAZ CLAUDIU-IORGA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURCU DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JEANU DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AGI-MURAT IASEMIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURHALĂ ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CANTARAGIU SECIL-GIVAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRIAC ŞTEFAN-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FILIPESCU RĂZVAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂTĂRIGĂ LOREDANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CRUCERU VICTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RIZEA VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEIŢOIU DELIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU CRISTINA-GEORGIANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEGYES RITA-ZSUZSÁNNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÀCS ADALBERT-ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL DANIELA-VIORICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILIAZ SEFCADIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ SZILVESZTER
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAKOSI LAJOS-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEAK ALBERT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STROE FELIX
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂILOIU TIT-LIVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU GHEORGHE-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COJOC MARIOARA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GÂJU MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANTA GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IACOBICI GABRIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOURCEANU SEPTIMIU-SEBASTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU GEORGE-SERGIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINA DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MITRA-NIŢĂ MARIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOBE ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRUGĂ BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SPONOCHE MARIUS ION
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NEGOI EUGEN-REMUS
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ANDREI SORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TIMOFTE FLORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MOŢIU DOINA-MARIANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BITOLEANU ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STERPU VALENTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DOBRE MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MATEESCU SORIN-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AELENEI EVDOCHIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMION ROMICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORGA SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALASCA IANI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCURTU NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHALACHE VASILICĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONDURACHI LEONTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIŢARU GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PELIN-LITKE LAURA-RITA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PEREANU ŞTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LAZĂR CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANAIT PAULA-GABRIELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DUMITRU-IBRAHIM ANDREEA
PARTIDUL VERDE PITU VASILE
PARTIDUL VERDE DÖRNER MARIAN
PARTIDUL VERDE SÎRBU FLORENTIN-MARIAN
PARTIDUL VERDE CONSTANTINESCU VIOREL-GHEORGHE
PARTIDUL VERDE OLTEANU RADU
PARTIDUL VERDE AIFTINCĂI MIHAELA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ RUSU DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLOREA NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MENABIT OZGHIUN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LISIEVICI-BREZEANU ALEXANDRU-PETRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANOLACHE ALEXANDRA-ALINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCANU DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NIŢĂ MARIUS-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBRE IOAN-CLAUDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢIGMEANU FLORENTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLAH ELENA-SILVIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BISOCEANU ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEGULICI DORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TÂRŞOAGĂ RĂZVAN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU IONEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOŞNEAGU SORINA-CLAUDIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN UNGUREANU FLORIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEONTE VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PARASCHIV NICOLETA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FERARIU IOAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TUCAN COSTEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUNTEANU DANIEL
Lista candidaţilor din judeţul Constanța la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂSESCU ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZABARA ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUMÎNARE VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRAŞCU COSTEL-AURELIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SENOPOL VIRGIL-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SER ALINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OSMAN HARUN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COSTEA MARIUS-EMIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MEDGID MELEC
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDOI ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOLI MĂDĂLINA-SIMINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRĂTĂŞANU ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢUGUREL FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAPUC CĂTĂLIN-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DOBRE MIRCEA-TITUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TROFIN VALENTIN-OLIVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PEIU LAURENŢIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOBE MIHAI-ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMA ADRIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUZOIU FLAVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COCOR CONSTANTIN-CODRUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGAN LEONARD
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂŞUNEANU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POSTOLACHE SERGIU-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOBEAJĂ LAURENŢIU-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUTUMAN MIHAELA-MĂDĂLINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞANDRU LUMINIŢA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOCA IONUŢ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ISTVÁN-JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POPESCU CORNEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VÎNTU ANA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRANDAFIR-ORBÁN TIMEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIHÁLY GERGŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RAVASZ ARNOLD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TEUTSCH TAMÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI TAMÁS-ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODA GERGELY-ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSARNÓ ROBERT-ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZANTÓ AUREL-OTTÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOZAK RÓBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEHER TIBERIU-BOGDAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISTOK RÓBERT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢUŢUIANU MARIUS-HORIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRACHE ILEANA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGOCI DUMITRU-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN GEORGE-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂSĂUTEANU COSTIN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TANASĂ NECULAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLĂDESCU LUMINIŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHE VERONICA-ADRIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGNEA MARILENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GĂREA SILVIU-FLORENTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROŞU PANAIT-NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA ANAMARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞAT MIHALACHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHELARU FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HUŢUCĂ BOGDAN-IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANIAS MIRCEA-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRUŞOVEANU MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOLA BOGDAN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRUMEA MIHNEA-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÂMPEANU ADRIANA-TEODORA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIECIU MIHAELA-ANTOANELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPREANU DORIN-DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DIMANCEA ANDREI-TEODOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAHARIUC CRISTIAN-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŢĂ CONSTANTIN-DĂNUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICHITA LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRATU ELENA-CARMEN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ION STELIAN-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RIZEA CRISTINA CAMELIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CARAGHEORGHE DUMITRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GIMA GEORGE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STOIAN CRISTIAN-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA JALBĂ VALENTIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂLIN IULIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PARIS DUMITRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FUSTAŞU MIRCEA-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUNGHEZ ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ABDUREFI SEMIRAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RIBALCĂ ALEXANDRU-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CRUCEANU RALUCA-MORENA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PETRESCU SORIN-IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FOCŞA DUMITRU-VIOREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AELENEI DĂNUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DUMITRACHE DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTINESCU CARMEN-GABRIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHIŢĂ GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂDUICĂ CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIANU VICTOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLOROAEI ANIŞOARA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CORMAN ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GIBA LILIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU MANUELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TONU ION-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUTĂCEL CIPRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOLOGA ALEXANDRU-ŞERBAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATRAN FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IOSIF GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PAVĂL PETRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHĂILESCU JAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRANDAFIR MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COVRIG MARIANA-ELIZA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISEIU PETRE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PELIN-LITKE RAUL-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERNAT CĂTĂLINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FUICA ENRICO
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARTINIUC IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOCIA ANAMARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CREŢU ION
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CONSTANTIN APOSTOL
PARTIDUL VERDE PAVEL CRISTIAN
PARTIDUL VERDE COSMA ION
PARTIDUL VERDE STOIEAN GABRIELA
PARTIDUL VERDE MATEI VALENTIN
PARTIDUL VERDE ZVÂRCOLESCU SORIN-BOGDAN
PARTIDUL VERDE FUDULEA CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE RUSU ALINA-MĂDĂLINA
PARTIDUL VERDE PETRE IONEL
PARTIDUL VERDE BELU SORIN-HORAŢIU
PARTIDUL VERDE VASILESCU CĂTĂLIN
PARTIDUL VERDE AIFTINCĂI LUCIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ BOIŢ CIPRIAN-GABRIEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MURGU ADINA-IULIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU DANIEL-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN REŞIT FILDIS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA-HAHUI ANDREEA-SMARANDA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU TEODOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞLINCU ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDULESCU LAURENŢIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SALOMIA GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARCU RALUCA DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MĂCIUCĂ NICUŞOR-LAURENŢIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN EMURŞA DILAVER
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOLANA PETRUŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPESCU ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZABORILĂ VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LISANDRU MARIUS-LUCIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RACOVIŢĂ ALIN-GEORGE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAVODA DANIEL-ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZĂR ALIN-CODRUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PETRICĂ THEODOR-CLAUDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MORCOV DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAVA MONICA-CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NURCIU STEREA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PASCU LILIANA-OCTAVIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VRÎNCEANU CLAUDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARAMAN ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DAVID CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOBRE FLORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GORGOVAN NECULAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CERNAT RODICA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂSCĂLEANU RODICA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GUŢĂ ŞTEFANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINICU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LEAMPĂR MARIŢA
CANDIDAT INDEPENDENT MARTIN CORINA
Sursa: StirilePROTV