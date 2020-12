Rezultate alegeri parlamentare 2020 Buzău. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Buzău, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Buzău la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.

Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Buzău la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Buzău la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA INCZE CSONGOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLUMBÁN DÁVID

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁRTON CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÉTER ERZSÉBET

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUFU VLAD-MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HOLBAN VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL EPURAN AMALIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFU VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOBRE VASILE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MORARU MIHAI-RĂZVAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŞERBĂNICĂ LILIANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FĂTU RAMONA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MIU GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MOLDOVEANU LAURENŢIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETREA GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIU-CORNEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOICILĂ CONSTANTIN-COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TARĂU IONICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCU RADU-VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂDULESCU DORIN-VALERIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU RAUL-IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXANDRU MIHAELA-FLORINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NĂSTASE NICU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAŞCANU LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SBÎRNEA LILIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PALCĂU DANIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUŞCU ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHIU OANA-RAMONA-CĂTĂLINA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE GEMĂNARU ALINA-FLORINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TACHE CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTEA IONUŢ-DANIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGHICI ELENA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANTON DUMITRU-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLCEAG FLORIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÎNZALĂ VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCEA ADRIANA-ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STUPARU CORNEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNTEA GEORGE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNASE AUREL

Lista candidaţilor din judeţul Buzău la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ALPÁR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ZSOLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TODOR NORBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ALEXANDRA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR GYÖRGY

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL AVRĂMESCU GABRIEL-IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BENCHESCU CLAUDIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POSEA MIRCEA-CIPRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FIRON GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE ION-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CERCEL IONUŢ-LUCIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGESCU GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZOICAN ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU LAURENŢIU-GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ÇOBAN DENISA-ALINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SUDITU MARIUS

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BADEA DANIELA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MINCIUNĂ LĂCRĂMIOARA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BALDOVIN CORNELIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŢIBUC IRINA-ADRIANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PRUTEANU MIHAI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LEU ŞTEFAN-MĂDĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RACHE AURELIAN-FELIX

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SAVA GEORGE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOADER HORIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLORIAN NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BÂRLĂ RODICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BRÎNZEA VERONICA-MAGDALENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRINA ANDREI-VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCANU ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MATEEŞESCU IOAN-CATON

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MANOLESCU CECILIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANGHEL OVIDIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORCODEL CLAUDIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASE ENACHE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MITOIU GETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MATEI ADELIN-EUGEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU MARIA-RICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOLACU ION-MARCEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTEA ANDI-LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGU ROMEO-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢEPELUŞ LAURENŢIU-CRISTINEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAMIAN CLAUDIU-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATACHE OANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CEPARU FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCIU COSTIN

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BORÎNDEL BOGDAN-IONUŢ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTEA RALUCA-GEORGIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POTÂRNICHE GEORGETA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOIŢĂ NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAMIAN PĂUN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROMAN NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAGHERU OTILIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAHOVICI ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU MIHAIL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIN NICOLETA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RADU COSTICĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COTOC BOGDAN-IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MORARU ANAMARIA-SANDRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BERECHET POMPILIU-IULIAN