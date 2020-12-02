Rezultate alegeri parlamentare 2020 Buzău. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Buzău, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Buzău la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.
Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Buzău la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Buzău la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA INCZE CSONGOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLUMBÁN DÁVID
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁRTON CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÉTER ERZSÉBET
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUFU VLAD-MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HOLBAN VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL EPURAN AMALIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFU VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOBRE VASILE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MORARU MIHAI-RĂZVAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŞERBĂNICĂ LILIANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FĂTU RAMONA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MIU GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MOLDOVEANU LAURENŢIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETREA GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIU-CORNEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOICILĂ CONSTANTIN-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TARĂU IONICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCU RADU-VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂDULESCU DORIN-VALERIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU RAUL-IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALEXANDRU MIHAELA-FLORINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NĂSTASE NICU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAŞCANU LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SBÎRNEA LILIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PALCĂU DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUŞCU ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHEORGHIU OANA-RAMONA-CĂTĂLINA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE GEMĂNARU ALINA-FLORINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TACHE CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTEA IONUŢ-DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGHICI ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANTON DUMITRU-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COLCEAG FLORIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÎNZALĂ VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRCEA ADRIANA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STUPARU CORNEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNTEA GEORGE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNASE AUREL
Lista candidaţilor din judeţul Buzău la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ALPÁR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TODOR NORBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ALEXANDRA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR GYÖRGY
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL AVRĂMESCU GABRIEL-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BENCHESCU CLAUDIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POSEA MIRCEA-CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FIRON GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE ION-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CERCEL IONUŢ-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GEORGESCU GABRIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZOICAN ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU LAURENŢIU-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA UNGUREANU EMANUEL-DUMITRU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ÇOBAN DENISA-ALINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SUDITU MARIUS
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BADEA DANIELA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MINCIUNĂ LĂCRĂMIOARA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BALDOVIN CORNELIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŢIBUC IRINA-ADRIANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PRUTEANU MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LEU ŞTEFAN-MĂDĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RACHE AURELIAN-FELIX
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SAVA GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOADER HORIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLORIAN NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BÂRLĂ RODICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BRÎNZEA VERONICA-MAGDALENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRINA ANDREI-VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCANU ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MATEEŞESCU IOAN-CATON
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MANOLESCU CECILIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANGHEL OVIDIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORCODEL CLAUDIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASE ENACHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MITOIU GETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MATEI ADELIN-EUGEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU MARIA-RICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOLACU ION-MARCEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTEA ANDI-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGU ROMEO-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢEPELUŞ LAURENŢIU-CRISTINEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAMIAN CLAUDIU-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATACHE OANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CEPARU FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCIU COSTIN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BORÎNDEL BOGDAN-IONUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTEA RALUCA-GEORGIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POTÂRNICHE GEORGETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOIŢĂ NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAMIAN PĂUN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROMAN NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAGHERU OTILIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAHOVICI ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU MIHAIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARIN NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RADU COSTICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COTOC BOGDAN-IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MORARU ANAMARIA-SANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BERECHET POMPILIU-IULIAN
Sursa: StirilePROTV