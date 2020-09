Surse PNL: Nicuşor Dan are un mic avans în sondaje faţă de Firea. Câţi ar vota cu Băsescu

Potrivit unor surse PNL, Nicușor Dan este pe primul loc în topul preferințelor bucureștenilor la alegerile locale, urmat la mică distanță de actualul primar, Gabriela Firea.

Sondajele arată că Nicușor Dan ar obține 31% din voturile bucureștenilor potrivit unor surse din PNL

Candidatul alianței PNL-USR-PLUS nu poate însă să fie liniștit, pentru că datele acestui sondaj o arată pe Gabriela Firea, actualul primar, la mică distanţă.

Bucureștenii ar vota-o în proporție de 29%.

Pe locul trei în preferințele electorale se situează Traian Băsescu, cu 10%, iar alți candidați cumulat ar obține în jur 8% din sufragii.

De notat este însă că procentul cetățenilor Capitalei care nu s-au hotărât cu ce candidat să voteze la alegerile locale din 27 septembrie trece de 20%.

Pentru București se luptă 18 candidați

18 candidați pentru funcţia de primar general al Capitalei au fost validați de Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, la alegerile locale din 27 septembrie.

Traian Băsescu - PMP

Fostul preşedinte Traian Băsescu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei.

Băsescu, în prezent europarlamentar, candidează din partea Partidului Mişcarea Populară, al cărui fondator este.

Băsescu, care a mai deţinut un mandat la Primăria Capitalei în perioada 2000 - 2004, a declarat, după ce a fost făcut anunţul privind candidatura sa, că fiecare are şansa lui.

Gabriela Firea - PSD

Actualul primar general al Municipiului Bucureşti a declarat că este pregătită să nu mai candideze la Primăria Capitalei dacă pe flancul de centru-stânga este un candidat mai bun decât ea.

„În această seară, anunţ că nu mai candidez la Primăria Capitalei dacă pe flancul de centru şi centru-stânga domnii despre care vorbim în această seară au un procentaj mult mai mare decât mine, dar din toate studiile pe care le avem până în acest moment, realizate cu toate casele de sondare a opiniei publice, eu şi preşedintele României, Klaus Iohannis, de patru ani suntem pe rând ori numărul 1 ori numărul 2 în încrederea populaţiei, deci în încrederea românilor. Nu avea ce să se schimbe în ultima săptămână. Eu nu mă ţin de scaun, nu m-am născut primar general. Dacă PSD sau o alianţă formată din partide de stânga şi centru-stânga au un candidat mai bun decât mine, în sensul de validare a publicului din municipiul Bucureşti, eu nu mă ţin de scaun”, a spus Firea.

Nicuşor Dan - independent

Deputatul Nicușor Dan este candidatul dreptei la Primăria Muncipiului Bucureşti, el primind susținerea PNL și a USR-PLUS.

Liberalii au decis să renunţe la un candidat propriu după ce sondajele realizate au arătat că Nicusor Dan are şanse mari să ajungă la conducerea Bucureştiului.

Luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că are încredere în victoria lui Nicuşor Dan şi spune că acesta este singurul candidat care o poate învinge pe Gabriela Firea la alegerile locale programate pentru 27 septembrie. ”

”Dacă mai avem patru ani cu această garnitură scoasă din Muzeul Antipa şi cu primarul PSD care ne-a chinuit în ultimii patru ani, Bucureştiul va capota, deja este aproape în faliment Bucureştiul”, a spus Orban.

Călin Popescu-Tăriceanu - ALDE

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu şi-a depus, pe 18 august, candidatura pentru Primăria Capitalei, declarând că este nevoie de un proiect de amploare, de un proiect care să aibă viziunea necesară pentru dezvoltarea Bucureştiului în următorii 25-30 de ani. În opinia sa, Bucureştiul trebuie să devină marele Bucureşti şi nu micul Paris.

„Se pune problema ce vrem să facem cu Bucureştiul. Foarte mulţi cred că Bucureştiul poate deveni un pol de atracţie turistică. Da, poate deveni, dar nu ne putem compara cu Viena, care este Capitală imperială. Bucureştiul are atuurile lui – viaţa academică şi aici trebuie pregătiţi tineri în domenii. Pentru acest lucru Primăria trebuie să aibă o relaţie foarte deschisă şi să întindă mâna antreprenorilor din Bucureşti, pentru ei creează locuri de muncă, stabilizează populaţia. Eu cred că experienţa pe care am căpătat-o ani şi ani de zile, mai întâi ca ministru al transporturilor, apoi ca premier, apoi ca şef al Senatului, cred că această experienţă poate fi pusă în slujba cetăţenilor. Sunt născut, crescut, educat aici şi îmi doresc să devină o mare metropolă. Am auzit pe unii că Bucureştiul trebuie să redevină micul Paris. Iubesc Parisul, este o Capitală minunată, dar cred că Bucureştiul trebuie să devină marele Bucureşti şi nu micul Paris”, a spusTăriceanu.

Ilan Laufer - Partidul Forţa Identităţii Naţionale

Preşedintele Platformei Social Liberale Ilan Laufer a anunţat , la sfârșitul lunii iulie, că va candida pentru funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti.

Fost ministru al Mediului de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ilan Laufer a afirmat că va candida pentru că s-a săturat „de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetenţă, corupţie şi vrăjeală”.

Pe 17 decembrie 2018, Laufer, profesor de educaţie fizică şi sport, a fost numit consilier onorific al fostului premier Viorica Dăncilă, funcţia fiind neremunerată. Pe 25 septembrie 2019 acesta a anunţat că demisionează din această funcţie, iar în luna noiembrie 2019 a demisionat din PSD. La începutul lunii decembrie 2019, Laufer a anunţat lansarea Platformei Social Liberale.