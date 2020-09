Rezultate alegeri locale 2020 Primăria Târgu Mureș. Soos Zoltan este noul primar al municipiului

Soós Zoltán este noul primar al municipiului Târgu Mureș.

Candidatul independent la Primăria Târgu Mureş, Soos Zoltan, care a obţinut, potrivit numărătorii paralele, peste 25.500 de voturi din cele 57.417 voturi raportate de secţiile de votare, a declarat duminică noaptea, că târgumureşenii şi-au recuperat oraşul în lupta împotriva corupţiei şi a clanurilor, iar prin votul de încredere care i s-a acordat s-a reuşit depăşirea paradigmei votului etnic.

"Astăzi a învins Târgu Mureşul! Am învins împreună, mulţumim Târgu Mureş! Am promis că voi fi primarul tuturor târgumureşenilor, vă mulţumesc tuturor că m-aţi susţinut. Voi greşi şi eu, dar pot să spun cu siguranţă că voi reprezenta în mod egal interesele fiecărui cetăţean indiferent de etnie. Ne-am recuperat oraşul, nu noi, maghiarii, ci noi, toţi târgumureşenii, în lupta împotriva corupţiei şi a clanurilor. Am învins! Este o victorie istorică. Am reuşit să depăşim paradigma votului etnic, cu această zi închidem un capitol de 20 de ani din viaţa oraşului. Această perioadă a lăsat răni adânci, dar am văzut că organele vitale nu au fost afectate. Târgumureşenii au votat cu inima şi capul, schimbarea este vitală pentru oraşul nostru. Am câştigat! Târgu Mureş, ai auzit? A câştigat schimbarea!", a declarat Soos Zoltan.

Noul primar al municipiului Târgu Mureş a arătat că alegătorii au lăsat în urmă frica şi au dovedit că nu se mai tem de instigare şi de dezbinare şi că speră că partidele politice vor înţelege mesajul transmis de alegători.

"Am avut de parcurs un drum lung şi nu mă refer la un drum de campanie, am depăşit prejudecăţile istorice şi ne-am vindecat rănile trecutului. Astăzi Târgu Mureş a lăsat în urmă frica şi a dovedit că nu se mai teme de instigare şi de dezbinare. Astăzi aţi votat pentru schimbare. Votul de astăzi mă obligă şi pe mine, dar şi pe actorii politici. UDMR a ales deja, venind cu o listă total diferită, propunând persoane care nu au fost implicate în jocurile de culise ale ultimilor 20 de ani. Acum este rândul şi celorlalte formaţiuni să demonstreze că interesele oraşului primează intereselor de partid şi de grup. Am toată încrederea că partidele vor înţelege mesajul clar transmis în această seară. Sunt convins că dorinţa târgumureşenilor exprimată astăzi este şi aceea de a se forma o majoritate solidă, pro schimbare", a afirmat Soos.

El a spus că nu promite un nou oraş, ci o altă perspectivă.

"Dragi prieteni, Bernady Gyorgy (primarul care a construit Târgu Mureşul modern, n.r.) a afirmat că dacă i se oferă încredere, va construi un nou oraş. Nu vă promit un nou oraş, ci o nouă şi altă perspectivă, începe un nou capitol în viaţa oraşului. Majoritatea a înţeles mesajul şi a dat un vot de încredere programului nostru care promite un oraş mai bun şi mai vibrant. Avem în faţă mari provocări, competitivitatea trebuie crescută, investitorii trebuie atraşi. Transportul public regândit şi astfel vom diminua discrepanţa faţă de marile oraşe din regiune. Aş mai putea continua cu o listă întreagă a obiectivelor şi problemelor care trebuie rezolvate cât mai repede. Însă vă spun de la început că nu vom putea recupera totul dintr-o dată, avem de recuperat 20 de ani pierduţi. Nu vă promit minuni, doar muncă, muncă şi muncă. ceea ce am câştigat acum nu e o funcţie, ci este responsabilitatea de a rezolva problemele oraşului. Clică de interese şi abuzuri, mulţumesc, dar nu mă interesează. În schimb accept orice sfat constructiv", a afirmat Soos Zoltan.

Acesta a transmis recunoştinţă tuturor târgumureşenilor care i-au acordat încrederea prin votul de duminică.

Potrivit numărătorii paralele, al doilea clasat a fost Claudiu Maior, candidatul Pro România, cu peste 7.780 de voturi, iar pe locul al treilea se află Theodora Benedek, candidatul PNL, cu peste 6.000 de voturi.

Pentru Primăria Târgu Mureş au candidat la acest scrutin 13 persoane.

UDMR a câştigat 40 de primării în judeţ, inclusiv Târgu Mureş şi Reghin



Preşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, a anunţat că, în urma scrutinului de duminică, Uniunea a câştigat 40 de primării în judeţ, inclusiv cele ale municipiilor Târgu Mureş şi Reghin.

"Aş dori să mulţumesc alegătorilor care au obţinut aceste rezultate. Ceea ce este important, UDMR a reuşit nu numai să îşi păstreze funcţiile de primar din judeţ, ci a reuşit chiar să-şi întărească poziţia conducătoare în acest judeţ. În acest moment avem 40 de primari (din 102 unităţi administrativ teritoriale, n.r.) care au câştigat, dintre care 38 care au pornit ca şi candidaţi UDMR, iar doi independenţi care au fost susţinuţi de UDMR. Aici aş spune că am câştigat Târgu Mureşul, am câştigat Reghinul şi am câştigat Breaza, locuri în care de foarte mult timp nu am mai avut primar. Pe lângă aceasta, singurul loc unde am fi dorit, dar nu am reuşit să recuperăm, este Ghindari, unde a rămas primarul în funcţie", a declarat Peter Ferenc.

Liderul UDMR Mureş a mulţumit pentru mobilizare echipei de campanie, candidaţilor UDMR, parlamentarilor şi europarlamentarului Vincze Lorant.

Potrivit numărătorii paralele a PNL, liberalii au obţinut 26 de primării, pierzând patru dintre acestea faţă de anul 2016.

Candidatul UDMR la preşedinţia CJ Mureş, pe prima poziţie - numărătoare paralelă PNL



Candidatul UDMR la preşedinţia Consiliului Judeţean, Peter Ferenc, se află pe prima poziţie, cu peste 50.200 de voturi, în timp ce candidatul PNL, Cristian Chirteş, ocupă poziţia a doua, cu peste 28.700 de voturi, potrivit numărătorii paralele efectuată de organizaţia liberală Mureş în 70% din secţiile de votare.

Potrivit numărătorii paralele a PNL Mureş, efectuată în 403 secţii de votare din totalul de 570, candidaţii UDMR şi PNL sunt urmaţi de candidatul PSD, Dumitriţa Gliga, cu 18.300 de voturi, de candidatul independent Dorin Florea, cu 8.900 de voturi, şi de candidatul ALDE, Traian Bendorfean, cu 4.300 de voturi.

Site-ul Autorităţii Electorale Permanente arată că la cele 570 de secţii de votare din judeţul Mureş au votat 236.671 de persoane, reprezentând 49,39% dintre alegătorii înregistraţi.

Cine a candidat în 2020 la Primăria Târgu Mureș

În ordinea de pe buletinul de vot, la Primăria Târgu Mureș au fost următorii candidaţi:

Corneliu-Dorin Olteanu (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea ALDE)

Theodora-Mariana-Nicoleta Benedek (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea PNL)

Emil-Marius Pașcan (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea PMP)

Sergiu-Claudiu Maior (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Pro România)

Sergiu-Vasile Papuc (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea PSD)

Lavinia-Corina Cosma (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Partidul Verde)

Nadia-Dinuca Rață (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională)

Nicolae-Dragoș Ploeșteanu (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Alianța pentru Unirea Românilor)

Adrian-Sorin Mureșan (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Partidul Oamenilor Liberi)

Ioana-Ștefania Roman (candidat la Primăria Târgu Mureș din partea Alianța USR PLUS)

Zoltan Soos (candidat independent la Primăria Târgu Mureș)

Horațiu-Simion Gorea (candidat independent la Primăria Târgu Mureș)

Florin Florea (candidat independent la Primăria Târgu Mureș)

Rezultate alegeri locale 2016 Târgu Mureș



Candidatul independent Dorin Florea a câștigat al cincilea mandat la Primăria Târgu Mureș cu 42,95% în 2016, devansându-l pe principalul său contracandidat, Soos Zoltan, care a obținut 40,24%, a arătat centralizarea finală făcută de Biroul Electoral Municipal.