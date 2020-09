Măsuri fără precedent la alegeri locale 2020. Unii alegători au purtat două măști, una peste alta

Măsurile fără precedent de la votul de duminică au fost duse la extrem sau încălcate pe alocuri.

Dacă la intrarea într-o secție din București s-au împărțit inclusiv mănuși, la doar câțiva kilometri distanță, în altă secție, alegătorii intrau ca la ei acasă. De teamă că s-ar putea îmbolnăvi, unii votanți au purtat două măști, una peste alta.

Un adevarat ritual a deschis drumul spre urne la alegerile locale de anul acesta.

A fost primul exerciţiu de votare din pandemie, aşa că alegătorii au trebuit să respecte reguli cu totul diferite. Le-a fost măsurată temperatura, și-au dezinfectat mâinile și au trebuit să poarte în permanenţă masca de protecţie.

La unele secţii de vot au fost luate măsuri suplimentare faţă de cele impuse de lege. La scoala 279 din Bucureşti, de exemplu, au fost împărţite inclusiv mănuşi chirurgicale.

Înainte de a intra în secţia de votare alegătorii trebuie să se oprească afară, la un cort, pentru un mic triaj. Întâi li se măsoară temperatura, apoi primesc o pereche de mănuşi şi dezinfectant, inclusiv pentru igienizarea de după vot. Iar cei care nu au mască primesc, bine-nţeles, şi o mască de protecţie.

Tot în Bucureşti, însă, la Colegiul Naţional Mihai Viteazu, alegătorii intrau în secţia de votare ca la ei acasă, la orele amiezii.

Reporter: „Nu le spuneţi la fiecare să se dezinfecteze?”

Paznic: „Ba da, sigur!”

Reporter: „Tocmai a intrat o domnişoară şi nu i-aţi spus!”

Paznic: „N-am sesizat-o, n-am văzut-o! Mă uitam la dumneavoastră, aici!”

Reporter: „V-a spus cineva ceva la intrare?”

Femeie cu copil: „Doar să aştept, că e aglomeraţie”.

Termoscanerul amplasat la intrarea în secţie lua temperatura, dar nu o citea nimeni.

În acelaşi loc, membrii comisiei atingeau actele de identitate şi stampilele, drept rezervat alegătorilor.

Precauţi, unii votanţii au luat măsuri suplimentare.

Femeie: „O să mă întorc să îmi iau pix, mulţumesc că mi-aţi spus. Eu fără pixul meu nu intru”.

Bătrân cu două măşti: „Una, doua măşti am. E prima oară când am două măşti, am zis să iau măsuri de siguranță, dar totuşi să vin să votez”.

În mai puţin de trei luni, romanii vor fi chemaţi din nou la urne, pentru a-şi alege parlamentarii.