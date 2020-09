Explicaţiile românilor care nu au mers azi la vot: „Nu are rost. Altă Marie cu aceeaşi pălărie”

Unii dintre alegători nu și-au făcut timp să treacă pe la urne, duminică. Au votat terasele, parcurile, plaja ori stațiunile.

Nu și-au folosit puterea pe care o au o dată la patru ani pentru a-și alege primarul. Dacă nu votează astazi, în zadar se vor plânge în următorii ani de tot ce nu le convine în localitatea lor, le transmit cei care s-au prezentat la vot.

Pe Valentin l-am întâlnit în Parcul Cişmigiu, la o partidă de ping-pong. Era ora prânzului, dar nu votase. Şi nici nu avea de gând.

Bătrân, în parc: „Nu are rost. Altă Marie cu aceeaşi pălărie. Mişcarea e bună, indiferent de cine iese la alegeri”.

Reporter: „E cineva care n-a mers să voteze?”

Bărbat care joacă table: „Eu. Și nici nu mă duc. E o dezamăgire ce s-a întâmplat după 30 de ani de la Revoluţie şi nu mai are sens să votez. Să decidă cine vrea, oricum sunt scârbit”.

Bărbat care joacă Remi: „Am trecut pe acolo şi era coadă şi n-am stat”.

Reporter: „Erau multe persoane?”

Bărbat: „Erau vreo 50-60 de persoane. Şi nu mă mai duc la vot!”.

La acest scrutin au putut vota doar cei aflaţi în oraşul de reşedinţă ori cei care şi-au făcut din timp viză de flotant. Cei care au ales staţiunile nu s-au putut prezenta la urne.

Turist la Băile Felix: „Nu sunt în judeţ, sunt plecat. Satu Mare. Îmi pare rău, dar dacă eram acasă, votam”.

Alţii au ales plimbările pe cărări de munte.

Reporter: „Votaţi astăzi?”

Turistă pe Valea Prahovei: „Astăzi nu am cum, că am tren la 5 şi jumătate şi ajung dimineaţa, din păcate”.

Reporter: „Vă pare rău?”

Turistă: „Acuma ce să zic... Mie îmi pare bine că am fost aici”.

Şi marea i-a atras astăzi pe mulţi turişti. Unii se gândesc totuşi să voteze când se întorc acasă, dacă mai prind secţiile deschise.

Turistă: „Facem trei ore până în Bucureşti, ne schimbăm, ne aranjăm, mergem la vot. Relaxaţi mergem de data asta”.

O altă turistă: „Deocamdată nu, dar noi sperăm că până la ora 22, când se încheie, ne facem şi datoria”.

Cei care nu au apucat să voteze, dar vor să o facă, trebuie să ştie că secţiile se închid la ora 21.00.