Comuna din Constanța cu un singur candidat la primărie. "Le-a fost frică să semneze"

Comuna Grădina este singura localitate din judeţul Constanţa care are un singur candidat pentru Primărie, pe actualul primar, şi o singură listă de consilieri, a Partidului Social Democrat.

Preşedinţii mai multor organizaţii judeţene spun că acolo nu au găsit nicio persoană dispusă să candideze împotriva actualei administraţii locale, potrivit News.ro.

Biroul Electoral de Circumscripţie Grădina a confirmat pentru News.ro că în cursa pentru Primărie s-a înscris un singur candidat, este vorba de Gabriela Iacobici, actualul primar PSD, şi a fost depusă o singură listă pentru Consiliul Local tot din partea social-democraţilor.

Preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, a declarat că localitatea Grădina este fief PSD, iar localnicilor le este teamă să se poziţioneze altfel din punct de vedere politic decât primarul în funcţie.

“Grădina este o localitate fief PSD şi lumea refuză să se înregimenteze într-un alt partid. Ca să faci o organizaţie sau o listă de candidaţi trebuie să strângi semnături. Cei cu care am vorbit le-a fost frică să semneze, nu vor să fie marcaţi că s-au poziţionat altfel decât primarul în funcţie. La fel a fost şi acum patru ani”, a afirmat preşedintele PNL Constanţa.

Şi preşedintele Partidului Mişcare Populară Constanţa, Claudiu Palaz, spune că a căutat un candidat la Grădina, dar nu a reuşit să găsească pe cineva dispus să candideze la primărie.

“La Grădina nu a vrut nimeni să candideze. Am vrut să am candidat acolo, dar nu am găsit oameni care să dorească acest lucru. La fel cum nu am găsit nici la Ciobanu, la 23 August, la Gârliciu. Sunt localităţi cu primari în funcţie de mai mult timp. La Grădina oamenii cu care am luat legătura ne-au spus că sunt mulţumiţi de primar şi că nu au motiv să candideze”, a afirmat Claudiu Palaz. El a mai spus că dacă o persoană acceptă să candideze nu înseamnă că o va face şi nu-şi va depune dosarul de candidatură sau poate candida din partea altui partid, cum s-a întâmplat cu candidatul PMP din comuna Nicolae Bălcescu care în ultima zi s-a înscris la PSD şi e candidatul acestei formaţiuni la primărie.

PMP are candidaţi în 50 din 70 de localităţi din judeţul Constanţa.

Preşedintele organizaţiei judeţene a USR Constanţa, Remus Negoi, a afirmat pentru News.ro că alianţa USR-Plus are candidaţi în 34 de localităţi din 70, iar în celelalte 36 nu au fost găsiţi oameni care să corespundă criteriilor şi care să se implice.

“Avem 34 de candidaţi la primăriile din judeţul Constanţa, dar acoperim cam 92 la sută din suprafaţa judeţului. Deocamdată nu am găsit oameni care să corepundă criteriile şi care să se şi implice în toate localităţile”, a explicat liderul USR Constanţa.

PSD este singurul partid care are candidaţi în toate localităţile din judeţul Constanţa, urmat de PNL cu 69 de candidaţi. Aşadar, comuna Grădina este singura localitate din judeţ cu un singur candidat la primărie.

O situaţie similară a fost în comuna Grădina şi la alegerile din 2016. Atunci PNL a încercat să depună candidaturi pentru Primărie şi Consiliul Local, dar reprezentanţii Biroului Electoral au descoperit anumite nereguli pe listele de susţinători.

Comuna Grădina este condusă din anul 2008 de către Gabriela Iacobici din partea PSD.

