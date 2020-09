Cine sunt noii primari ai USR, care au câștigat în mari orașe din țară

Noii primari ai USR, care au cucerit oraşe importante din ţară, au fost prezentaţi miercuri la Bucureşti. Toţi spun că au fost votaţi pentru că oamenii s-au săturat de probleme şi de promisiuni neonorate şi vor să trăiască mai bine.

În Timişoara, germanul Dominic Fritz, vrea o infrastructură performantă. Iar la Braşov, noul primar promite un spital modern.

Cei șase primari USR care au câştigat surprinzător în oraşe importante din România au venit în fața sediului Partidului. Cinci domni şi o doamnă, Elena Lasconi. Fosta jurnalista PRO TV a adunat şi cele mai multe voturi în Câmpulung Muscel şi este şi prima femeie primar din acest oraş. Susţine că oamenii care au votat-o vor o politică diferită în administraţia publică locală, una concentrată pe nevoile comunităţii.

Dominic Fritz, cel ce va conduce Timişoara, are la 37 de ani o poveste spectaculoasă. Provine dintr-o familie cu 8 copii. A venit în România în 2003 ca voluntar pentru a ajuta copiii şi a rămas aici. Vorbeşte bine limba română, iar o vreme i-a fost consilier fostului preşedinte German Horst Koler.

După ce a lucrat în administraţia centrală din Germania este decis să transforme oraşul de pe Bega. Vrea să construiască un nou spital municipal şi să lege oraşul de autostradă, mai ales că Timişoara va fi în 2023 capitala culturală europeană. Spune că va face un nou tip de politică.

Dominic Fritz, primarul ales al Timișoarei: „Acest sistem politic se va prăbuși în curând. Timișorenii nu au acceptat, nu vor pune botul la acest discurs și modele politice.”

Surprinzătoare a fost şi alegerea lui Allen Coliban la Braşov. Practicant profesionist de schi, senatorul USR l-a învins George Scripcaru, primar de 16 ani în oraş. Înainte să intre în politică, Allen Coliban a fost timp de zece ani antreprenor în IT şi consultant de business.

Allen Coliban, primarul ales al Brașovului: "Avem o urgenţă. Noul spital al Brașovului este incorect dimensionat. Va trebui recepționat. Brașov, capitala verde a României."

Gabriel Pleşa, ales de locuitorii din Alba Iulia să îi conducă timp de 4 ani, este un politician discret, fost viceprimar în oraş. Este inginer şi cântă la vioară

Spune că a copilărit în jurul celebrei Cetăţi Alba Carolina, iar acum vrea să-i dea mai multă strălucire şi să pregătească un eveniment istoric important.

Gabriel Pleşa, primarul ales al Alba Iulia: "Vrem să pregătim Centenarul încoronării de la Alba Iulia. "

Lucian Stanciu Viziteu, primarul ales al Bacăului are 35 de ani, este căsătorit şi are doi copii. Inginer la bază, are un doctorat în finanţe în Franţa. A lucrat în mediul privat, iar în 2016 a fost ales deputat de Bacău.

Lucian Stanciu Viziteu, primarul ales al Bacăului: "Priorități imediate: Toți elevii să aibă opțiunea să vină în fiecare zi la şcoală."

Tot miercuri au fost prezentaţi şi doi primari de sector. Este vorba de Clotilde Armând de la sectorul 1 şi Radu Mihaiu de la 2. Mihaiu spune că prioritatea lui este curăţenia din sector.