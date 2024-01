„Turiștii mai merg și pe unde nu ar trebui”. Filmul tragediei din Munţii Ţarcu, unde un olandez a murit surprins de avalanşă

Cei care au organizat tura de heliski susţin că bărbatul, împreună cu doi prieteni, s-ar fi îndepărtat de grup. Iar victima nu a mai apucat să declanşeze rucsacul cu airbag. Între timp, au fost făcute primele audieri, iar ancheta pentru ucidere din culpă a fost preluată de Parchetul din Caransebeş.

Prietenii cetățeanului olandez, care au coborât pe schiuri muntele după avalanşă, au fost audiaţi de procurori.

Alina Moatăr, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș: „Se fac cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă.”

La audieri vor ajunge şi cei care au organizat tura de heliski. Abia după aceea, procurorii vor decide dacă pun pe cineva sub acuzare. Acum, anchetatorii refac pas cu pas ceea ce s-a întâmplat în Munții Țarcu.

Cetăţeanul olandez împreună cu alţi patru prieteni, dar şi un alt grup format tot din 5 persoane, au fost duşi luni dimineaţă, cu elicopterul, pe munte.

Aparatul de zbor era pilotat de preşedintele Consiliului judeţean Caras-Severin, investitor în firma care organizează astfel de ture de heliski - condusă de fiul său.

De altfel, tânărul a rămas pe munte cu sportivii, în calitate de ghid. Trei dintre participanţi s-ar fi îndepărtat de grup. În mai puţin de jumătate de oră erau înghiţiţi de zăpadă.

Romeo Dunca, președintele Consiliului judeţean Caras-Severin: „Eu am venit înapoi și am văzut avalanșa. Am văzut și am știut cam ce se putea întâmpla. Am văzut două persoane care se vedeau că sunt prinse în avalanșă. Și am adus încă două grupuri de oameni care au venit să sape și o persoană a fost recuperată imediat. Era și ea acoperită cu zăpadă, dar mai puțină zăpadă pentru că avea acel airbag deschis.”

Olandezul în vârstă de 44 de ani ar fi fost localizat după aproximativ trei minute. Însă a putut fi scos din zăpadă doar după alte 20. S-a început imediat resuscitarea, care a continuat şi în elicopterul care l-a dus la spital. Acolo a ajuns însă decedat.

Romeo Dunca, președintele Consiliului judeţean Caras-Severin: „Din păcate, turiștii mai merg și pe unde nu ar trebui, euforie, oamenii au luat-o un pic în stânga s-au dus înaintea persoanei de acolo care era cu ei și s-a generat o avalanșă care, din nefericire, pentru că indiferent și cum și vina cui și ce, moartea unui om este o tragedie.”

Organizatorii turei spun că tuturor sportivilor li s-a făcut înainte un instructaj. Anchetatorii vor stabili după audieri dacă toate procedurile au fost respectate. Ei mai așteaptă și ca necropsia cetăţeanului olandez să fie finalizată.

Dată publicare: 30-01-2024 17:04