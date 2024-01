„Suntem în Schengen, dar mai avem o etapă”. Ce spune MAE despre eliminarea controalelor la frontierele terestre

Odobescu a precizat că mai este o etapă de trecut, dar acesta reprezintă un pas important în procesul de aderare completă. România a fost acceptată în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, controalele urmând să fie eliminate de la 31 martie.

„Eu spun că suntem în Schengen pentru că, dacă ne uităm la textul deciziei publicate astăzi, spune despre aplicarea integrală a acquis-ului Schengen. Mai avem o etapă, dar este un pas important în procesul de aderare completă la Schengen, un pas pentru care s-au depus eforturi diplomatice în strânsă coordonare cu Ministerul de Interne şi cu colegii. A fost o muncă de echipă, sub coordonarea strânsă a preşedintelui României, a primului-ministru. Am muncit până aproape în ultima zi. Eforturile noastre au fost intense, mai ales în ultima perioadă, dar cred că putem spune cu satisfacţie că am trecut o etapă. Mai avem de lucru, într-adevăr, dar e o etapă importantă, pentru că, odată ce suntem acolo, procesul va continua”, a afirmat Luminiţa Odobescu la postul Antena3, potrivit News.ro.

Odobescu a mai afirmat că în aderarea României la Schengen cu frontierele aeriene şi cele maritime au fost mai mulţi parteneri care au ajutat ţara noastră, inclusiv SUA. Ea a adăugat că acest lucru a fost rezultatul demersurilor coordonate ale României, dar şi ale partenerilor europeni.

„Germania, Franţa, Comisia Europeană, Parlamentul European au fost alături de noi şi au discutat permanent cu Austria încercând să deblocheze acest proces”, a arătat ministrul de Externe.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 05-01-2024 07:44