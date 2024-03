„Să descoperim tot ce poate fi o fată”. Mihaela Noroc, autoarea celebrului „Atlasul frumuseții“, a publicat o nouă carte

Se numește „Lumea fetelor: Potrete și povești din jurul pământului” și surprinde fete din medii și culturi diferite, cu calități unice.

„În momentul în care am rămas însărcinată și am aflat că voi avea o fetiță, pe Natalia, am zis că trebuie să-i fac un cadou cât mai valoros și să-i dedic o carte.

Așa a apărut „Lumea fetelor”, care cuprinde 250 de portrete de fete din jurul pământului, vârsta între 0 ani și până la 18, deci o gamă foarte largă de vârste ca să putem vedea cu ce se ocupă fetițele în diferite etape ale vieții lor.

Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la cartea asta pentru că am putut să surprind și cât de vesele putem să fim și ce lucruri putem să facem deosebite. O fetiță poate să crească cămile în Etiopia, sau o fetiță poate să fie prințesă dacă vrea. Să descoperim tot ce poate fi o fată, până la urmă.”

Mai multe detalii în video.

