Un fermier s-a trezit pe proprietate cu o bucată de gunoi spațial din nava zborului SpaceX Crew-1 al lui Elon Musk

Familia fermierului Mick Miners s-a speriat după ce a auzit o bubuitură puternică venind de la un padoc de oi de pe proprietatea lor, conform LAD Bible.

Ei au spus că bucata din navă, care măsoară aproximativ trei metri lungime, arăta ca un copac de la distanță, dar apoi autoritățile l-au chemat pe expertul spațial de la Universitatea Națională din Australia, Brad Tucker, pentru a inspecta descoperirea ciudată. Tucker a spus că este vorba, cu siguranță, despre gunoi spațial. El a explicat că SpaceX are o capsulă care duce oamenii în spațiu, dar care are o parte ce este abandonată în spațiu.

Locuitorii din sudul New South Wales au suținut și ei că au auzit o bubuitură puternică când obiectul s-a prăbușit pe pământ, unii chiar susținând că au văzut o explozie când a lovit pământul.

Un fermier vecin, Jock Wallace, a descoperit, de asemenea, că un obiect asemănător a aterizat pe terenul lui în aceeași zi, deși, din fericire, nici casa lui, nici cea a lui Miners nu au fost avariate în incidente.

I just got back from Dalgety, NSW. I was busy confirming that parts of a @SpaceX Crew-1 Trunk capsule crashed into a few paddocks in rural NSW! More info to come:https://t.co/2VJzeYMhhn pic.twitter.com/sQsE4WAxRq