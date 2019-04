Ziua internaţională a dansului, sărbătorită în stradă. „Nu ştii când te invită cineva”

Pro TV

Ziua internaţională a dansului a fost sărbătorită luni în Piaţa Mare din Sibiu.

35 de dansatori s-au amestecat în peisajul urban şi odată ce muzica s-a făcut auzită, toată lumea a fost invitată la dans.

Artiştii Teatrului de balet din oraş au dăruit acest moment.

Artiştii au lăsat scenă şi au coborât în mijlocul oraşului. Îmbrăcaţi în haine de stradă, dansatorii i-au invitat pe spectatori la vals şi polkă.

„Spontan, nu ştii când te invită la dans cineva şi văd că lumea se bucură foarte mult de ce vede şi faptul că dansatorii sunt îmbrăcaţi normal ca şi noi, ne face să ne simţim un pic mai speciali”, spune o femeie.

Ziua de 29 aprilie a fost instituită drept Ziua internaţională a dansului, în 1982. Data coincide cu ziua de naştere a coregrafului francez Jean Georges Noverre, creatorul baletului modern şi promotorul dansului că artă.

„Foarte drăguţ să poţi interacţiona cu publicul, atât de aproape. De obicei suntem mereu pe scenă, iar ei sunt undeva deasupra sau în faţa noastră. A fost minunat să putem interacţiona cu ei şi să le arătăm ca oricine poate dansa”, a spus Marco, dansator.

„A fost ceva foarte special, de obicei aici în Piaţa Mare mereu se întâmplă de-a lungul anului şi a fost uimitor să vezi atâta lumea care pur şi simplu ne-a inconurat şi apoi i-am invitat la dans”, spune Aleisha Gardner, coregraf Teatrul de Balet Sibiu.

„Ne bucurăm că am fost atât de mulţi aici în Piaţa Mare, că am dansat împreună, că am putut să promovăm dansul ca limbaj universal”, spune Anda Ionaș, purtătorul de cuvânt al Teatrului de balet Sibiu.

