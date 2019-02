”Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o!”. Reacții uluitoare la ”Românii au talent”

Pro TV

Denisa Despa, o vloggeriță care a venit la ”Românii au talent” cu un dans provocator, i-a atras atenția în mod deosebit lui Florin Călinescu, care a avut o reacție savuroasă.

Îmbrăcată într-un costum sumar din piele neagră, Denisa a fermecat publicul și jurații cu mișcările ei.

Ca să fie sigur că nu pierde nimic, Florin Călinescu și-a pus ochelarii.

Florin Călinescu a spus că s-a ”rugat patru săptămâni” pentru un astfel de număr. Când Andra a intervenit și a întrebat-o pe concurentă, ”cum te cheama?”, Florin a a sărit:

”Parcă ești de la circa 14... Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară... Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot... Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea!

Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice.. Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!... De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”.

Reacția lui Florin Călinescu a amuzat toată audiența. El i-a oferit concurentei patru de ”da”.

Denisa a fost impresionată de reacția lui Florin Călinescu: ”Mă simt flatată că am stârnit aceste sentimente în domnul Călinescu, eu fiind o fană de-a lui de mic copil. Nu mă așteptam la treaba asta! Că încă mai funcționează Florin Călinescu”.

