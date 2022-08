Zi plină de incidente pe litoral. Un bărbat a murit în mare, la Neptun, iar alți turiști au fost scoși la limită din apă

Marea a fost agitată în toată zona de sud, iar salvamarii au fost permanent în alertă. De nenumărate ori s-au luptat cu puterea curenților, pentru a-i aduce la mal pe turiștii care intraseră prea departe în apă.

În Neptun, bărbatul de 54 de ani a fost scos fără viaţă din valuri. În ajutorul lui a fost chemat şi un elicopter SMURD, gata să-l ducă la spital în cel mai scurt timp, însă manevrele de resuscitare nu au dat rezultat.

Marea a fost agitată sâmbătă în tot sudul litoralului. Pe toate plajele de aici a fost arborat steagul galben - semn că numai cei care știu bine să înoate aveau voie să intre în mare.

Ion Viza – salvamar Jupiter: ”Dânsul a fost găsit cu fața în apă, nu avea semne de înec sau altceva, pur și simplu era cu fața în apă, a fost scos la mal".

Oana Manoilă – comunicator ISU Dobrogea: ”Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost declarat decedat de medicul de pe elicopterul SMURD."

Și la Jupiter a fost o zi plină pentru salvamari care i-au tras pe turişti la mal în repetate rânduri. Un turist a filmat una dintre intervenţii. Se vede cum salvamarul ajunge cu skijetul lângă geamandură, sare în apă și aduce spre mal un bărbat. Apoi turiștii îl preiau pe brațe pe omul lipsit de putere.

Ion Viza – salvamar Jupiter: ”Avea în jur de 45 de ani, când am ajuns la el era undeva la peste 20 de metri de zona balizată. Un prieten se chinuia să îl ajute dar nu se apropia de el pentru că îi era frică că nu cumva să se agațe de el și să îl înece, l-am preluat, am pus tubul de salvare, l-am dus la mal. Am așteptat venirea ambulanței”.

La Eforie Nord, doi soți au fost trași de curenți până dincolo de geamandură. Nu au mai putut să răzbată singuri până la mal, aşa că au fost ajutați de salvamari.

La Costinești un bărbat care se plimba cu hidrobicicleta și-a fracturat piciorul. A fost chemat un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor, apoi bărbatul a fost dus la spital.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-08-2022 19:07