Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, serbați luni de creștinii ortodocşi din țara noastră

Zi importantă pentru creștinii ortodocşi din țara noastră. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt serbați de biserică, iar în lăcașurile de cult din țară s-au ținut și slujbe religioase.

La Iași, la intrarea în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, s-au format cozi atât în afară, cât și în interior. Cei mai mulți credincioși au atins racla sfântă, iar alții au sărutat moaștele Sfintei Parascheva fără mască de protecție.

Mitroplia Moldovei și Bucovinei a fost plină de credincioși, veniți la slujba oficiată de preoți. Cei mai mulți dintre enoriași au stat să se închine și la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Unii au ales să sărute racla sfântă cu mască, alții fără.

Femeie: "Aș săruta fruntea și mâinile și picioarele. Dar mai ușor ajung la raclă, unde stă ea. Dacă vin, mă străduiesc să mă vindec."

Femeie: "Fiecărui om îi e teamă de ceva, dar e normal să fii precaut. Dumnezeu iți dă, dar nu îți pune în sac."

Și afară, în curtea Mitropoliei, peste 100 de oameni așteptau la rând, să ajungă în lăcașul sfânt. Pe o ploaie mocănească, au venit să aprindă o lumânare pentru cei de acasă.

Bărbat: "Prima dată, suntem creștini și ar trebui să păstram tradițiile din familie."

Liturghii au fost oficiate în toate bisericile creștin ortodoxe din țară cu ocazia zilei Sfinților Mihail și Gavriil.

Lucian Apopei, director comunicare Arhiepiscopia Iașiului: "Despre existența cetelor de îngeri avem mărturii atât în Sfânta Scriptură cât și în scrierile sfinților părinți, dar și în viața de zi cu zi. Dacă ne-am raporta la existența îngerilor în viața noastră interumană, cred că am reuși, cumva, să preînchipuim paradisul spre care, cu toții, nădăjduim. Să ne imaginăm o situație conflictuală, cum ar fi dacă ne-am raporta la celălalt ca la îngerul pe care acesta îl are? Cred că am avea o atitudine mult mai binevoitoare."

Astăzi, un milion de români care poartă numele celor doi sfinți, își serbează onomastica.