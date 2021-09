Zi autenticÄƒ de varÄƒ pe litoral, dar Ã®n urmÄƒtoarele zile se rÄƒcoreÈ™te. La munte nu este exclus sÄƒ ningÄƒ

A fost o zi autentică de vară pe litoral, cu soare puternic și o mare liniștită, însă de luni, în bună parte de țară vremea se va răci, avertizează meterologii.

Maximele vor oscila între 15-20 de grade și numai în Banat va fi ceva mai cald. Acest episod va ține până joi, după care se îndreaptă lucrurile.

Soarele a strălucit cu putere pe litoral, iar marea a fost de un albastru intens.

“Minunat în septembrie la mare, atâta liniște și puțină lume, poți să faci ce vrei tu. În plin sezon nu puteai să prinzi pernuțele astea goale'', a declarat o tânără.

“Venim și noi să admirăm ultimele zile de vară să zicem așa, cu toate că e toamnă“, a punctat un băiat.

Și prețurile sunt ceva mai prietenoase. Acum puteți să stați la plajă în liniște și să dați doar 20 lei dacă vreți să închiriați un șezlong.

Ștefan Andrei, administrator plajă: “Avem câteva oferte pentru bicicliști, dacă veniți cu bicicleta în timpul săptămânii șezlongul este din partea noastră“.

La ora mesei, o porție de scoici a fost alegerea perfectă pentru cei care au vrut un prânz ușor și delicios.

Dacă în jumătatea de sud a țării a fost o veritabilă zi de vară, cu 28 de grade la umbră în rest miroase deja a toamnă. Mai grav este că în următoarele zilele se extind ploile, iar la munte nu este exclus să ningă.

Mugur Ioniță, meteorolog de serviciu Centrul Meteorologic Banat-Crișana: ''Dacă astăzi pe arii extinse am depășit 20-22 de grade, mâine doar în sudul Banatului vom avea mai avea peste 20 de grade, temperaturile maxime vor fi în general între 15-19 grade''.

Marți și miercuri, cele mai reci zile, vom avea temperaturi care vor urcă până la 13-16 grade, iar minimele vor coborî până la 1-2 grade. În zona de vest a țării, dar și în centru, în Transilvania, am putea avea chiar și sub zero grade.

De joi, temperaturile vor începe să crească, până aproape de 30 de grade în zonele sudice.