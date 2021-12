„Exportăm floarea soarelui şi importăm ulei”. Prețurile alimentelor cresc, deși avem o producție agricolă record

Cu ploi suficiente, anul acesta poate fi considerat cel în care agricultura românească a înflorit. Ministerul Agriculturii a anunţat cea mai mare producţie de grâu din ultimul deceniu.

În acelaşi timp Comisia Europeană vorbeşte despre România drept țara cu cel mai mare avans dintre statele membre, în ceea ce priveşte producţia totală de cereale. Din păcate trimitem încă mult din ce producem, la export, pentru că nu avem suficiente spaţii de depozitare.

Producţia de grâu - obținută anul acesta de fermieri - a depăşit toate recordurile din ultimii 10 ani.

S-au strâns peste 11 milioane de tone - anunță Ministerul Agriculturii. În 2019 - an de referință pentru agricultura românească - făcusem 10 milioane. Am avut atât de mult grâu încât nu am avut suficiente silozuri unde să îl ținem, spun unii fermieri.

Așa se face că grâul românesc a luat calea exportului. Până acum am trimis peste graniță patru milioane de tone, adică aproape 40% din cât am recoltat. În același timp, am adus făină și pâine congelată din alte țări. Ministrul Adrian Chesnoiu vorbește totuși de o scădere a importurilor.

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii: „Din 78 de kilograme de pâine, cât consumă un român în fiecare an, doar 1 kilogram este pâine congelată."

Cu o producție record de grâu, prețul produselor de panificație a continuat totuși să crească. Pentru ultimul an, Institutul Național de Statistică a anunţat o majorare a prețului la pâine de peste 6%.

2021 a fost un an bun şi pentru fermierii care au mizat pe alte culturi.

România a strâns 1,9 milioane de tone de orz - producţie care a mai fost atinsă doar în 2017. Porumb am recoltat aproape 14 milioane de tone iar floarea soarelui în jur de 3 milioane de tone.

Din păcate, în depozitele ţării a rămas doar o parte. Portul Constanța - de pildă - a anunţat cea mai mare cantitate de cereale care a părăsit România după 1990. 24 de milioane de tone de grâne au plecat din România pe mări şi oceane, în ţări precum Şiria, Coreea de Sud, Israel Franța şi chiar în China, sunt cele mai mari cantităţi de cereale care au plecat de aici în ultimii 30 de ani.

Viorel Panait, director companie portuară: "Este un record al cantităţilor care au fost manevrate pe aici."

Florin Goidea, director Administrația Portuară: „Cel mai bun an din istorie, este cel mai mare port cerealier din Europa."

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii: „Practic noi exportăm floarea soarelui şi importăm ulei, în condiţiile în care plusul de valoare la tonă de floarea soarelui este aproape la dublu în condiţiile în care o procesezi în ţară."

Uniunea Europeană a estimat că întreaga producţie de cereale a României este de 27 de milioane de tone.