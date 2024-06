„Era sfârșitul lumii”. Vremea s-a dezlănțuit în aproape toată țara. În doar câteva minute, vântul și grindina au făcut prăpăd

În Mureș, un cod roșu a adus o vijelie puternică, însoțită de grindină. Țigla de pe zeci de locuințe s-a făcut țăndări, în câteva minute.

În Harghita, un pensionar a scăpat teafăr, după ce a fost lovit de un panou publicitar, smuls de vânt. Copacii puși la pământ de vijelie au rupt firele de curent electric.

Furtuna a lovit puternic la Odorheiu Secuiesc, în Harghita. Aproape 20 de minute a plouat cu găleata, a lovit grindina, iar rafalele au rupt copaci, care au căzut peste acoperișuri, mașini și fire de curent electric.



Peste 10 mii de oameni din 41 de localități aflate în zona Odorhei - Cristuru Secuiesc au rămas fără energie electrică.



Natura s-a dezlănțuit puțin înainte de ora 18 și în Mureș, în cinci localități din zona Sighișoarei. Cel mai crunt a fost lovuit satul Mureni: 50 de case au rămas descoperite. Un arbore masiv - scos din pământ de rafalele de până la 90 de kilometri pe oră - a căzut peste un gard.

Femeie: „Ne-a sunat să mergem repede în gară că ne-a descoperit casa. Și vânt, și gheață, și... era sfârșitul lumii, sfârșitul lumii era...”

Bărbat: „Aici a fost țigla, aici a fost țigla și dincolo. De la vecini. Toate țiglele astea pe care le vedeți sunt de la vecini.”



Femeie: „Avem acoperișul desfăcut și trebuie să-l punem la loc. Acum mă duc la un prieten să ajut că acolo e mai rău. Țiglele, pivnișe acoperiș, tot. Într-o jumătate de oră a fost dezastru, 30 de cm de gheață.”

Localnicii au trăit clipe groaznice. Gheața a acoperit totul în câteva minute.

Bărbat: „O chestie de două minute. Aici în sat, nu știu, dar la sat a fost două minute gheață și restul ploaie. Vânt puternic, undeva la 80-90 la oră , cablurile rupre, culturile stricate toate.”

Bărbat: „A venit dintr-odată, dar a fost dezastru. Ceapă, Cartofi, nimic nu mai am. Țiglele au zburat. 500 de țigle, cel puțin. A rupt toți pomii. Nimic nu mai am. Sus am făcut la băiatul baia, tot, tot... praf.”

Apa de ploaie a intrat și în câteva pivnițe. Pompieri și voluntari au sărit în ajutor.

Femeie: „Nu am putut să ies afară că așa s-a adunat apa până înăuntru... până la genunchi era apa în magazin.”



Județul Mureș a fost sub avertizare cod roșu, timp de mai multe ore. Autoritățile au anuntat că localnicii vor primi țigle, pentru a-și repara acoperisurile.

Vremea rea a făcut probleme și în județul Hunedoara. Într-o comună, gheata de 3-4 centimetri a nenorocit culturile, în 15 minute.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: