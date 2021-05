Zeci de oameni nevoiași din Cluj-Napoca s-au vaccinat la un centru special

Ieri au fost vaccinați anti-COVID și zeci de oameni nevoiași din Cluj-Napoca, la un centru special, destinat acestor persoane multe dintre ele fără adăpost.

A fost folosit serul produs de Johnson and Johnson, nefiind necesară a doua doză.

Acest bărbat, fost jucător de șah profesionist, nu duce o viaţă tocmai uşoară. Fără familie şi un venit financiar sigur, se bucură zilnic de o masă caldă oferită de asociaţia care a pus la cale evenimentul de ieri. La centrul de imunizare, omul a fost însoţit de un prieten de nădejde - câinele său.

Bărbat: "Aici venim pentru o masă caldă, iar personalul ne-a spus care dorim să ne vaccinăm contra acestei boli. Mi se pare normal să te vaccinezi."

Au ținut morţiş să primească serul şi aceşti gemeni, de 61 de ani. De când se ştiu sunt nedespărţiţi. Şi tot împreună au mers, încrezători, să se vaccineze.

Bărbat: ”Am venit la doamna Raimonda şi eu şi frate-miu.Trebuie să te vaccinezi.”

Raimonda Boian, Președintele asociației "O Masă Caldă": "Sunt persoane fără adăpost, persoane ieşite din sistemul de asigurări de sănătate, astfel că în momentul în care s-a aprobat vaccinul Johnson, într-o singură doză, o singură injecţie, am făcut toate demersurile şi am reuşit să organizăm să-i vaccinăm aici. Această acţiune am putut să o facem cu ajutorul asociaţiei Caritas şi Mitropolia Greco-Catolică care ne-a oferit spaţiul."

În doar o zi, 37 de persoane sărmane au fost vaccinate la centrul amenajat la Catedrala Greco-Catolică din Cluj-Napoca.