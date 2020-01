Zeci de muzicieni români au concertat recent la Wuhan, considerat focarul virusului ucigaș

Virusul mortal care provine din China şi a ajuns deja în alte 4 ţări, stârneşte îngrijorare şi la noi, mai ales în Timişoara, unde zeci de artişti de la Filarmonică s-au întors dintr-un turneu asiatic, făcut chiar şi în oraşul considerat focarul bolii.

Muzicienii sunt izolaţi în casele lor, de câteva zile, iar măsura este una strict preventivă, întrucât până acum niciunul nu a prezentat simptome alarmante. Pe de altă parte, alţi patru artişti din Constanța, participanţi la acelaşi turneu, sunt în carantină, la domiciliu. Din delegaţia românească au făcut parte şi muzicieni din Bucureşti, Arad, Braşov şi Oradea.

50 de artişti au fost în total, în turneul din China, timp de câteva săptămâni. În urmă cu două zile au revenit în țară. Filarmonica din Timişoara a decis, din prudență ca muzicienii care au fost acolo să nu vină la muncă, timp de câteva zile, ca nu cumva să aibă vreo problemă de sănătate. În această perioadă, ei trebuie să evite spaţiile aglomerate, să îşi ia periodic temperatura şi să se prezinte la medic la cel mai mic semnal de alarmă.

Ioan Garboni, directorul Filarmonicii Timişoara: "În urma corespondențelor noastre cu Direcţia de Sănătate Publică, ne-au confirmat că măsurile pe care noi le-am propus sunt corecte, anume colegii mei vor intra în studiou individual la domiciliu, nu în concediu medical, nici în carantină. În plus, ei şi-au făcut analizele, unii şi-au făcut şi analize suplimentare. Virusul nu se dă de la obiect la om, ci de la om la om, iar spectatorii să stea liniştiţi. "

În plus, sălile de spectacole şi repetiţii ale filarmonicii vor fi atent dezinfectate. Pe de altă parte, la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara a fost pregătit un salon special, în cazul în care vor apărea pacienţi care au vizitat China recent.

Dr. Virgil Musta, Spitalul de Boli Infecţioase Timişoara: "Am luat măsurile pe care le-am discutat la nivelul spitalului, pacienţii care au fost în China, respectiv cei 18, dar poate vor fi şi alţii care vin din China şi care prezintă simptomatologie de febră, dureri de cap, tuse cu dispnee, vor fi izolaţi imediat într-un cabinet la noi şi internaţi."

În turneul făcut în China, membrii filarmonicii au stat o noapte chiar în Wuhan, focarul bolii. Apoi au străbătut mai multe zone din China.

Radu Rusu, maestrul turneului Opera Romana Timişoara: "Noi am trecut prin Wuhan în 3 decembrie, aia înseamnă că de foarte mult timp, perioada de incubaţie fiind de două săptămâni. Bineînţeles că între timp am mai fost răciţi de la aerul condiţionat, de la ei, de la fusul orar. În aeroport în Beijing am stat câteva au stat câteva persoane izolate, exact la linia de sosire către Europa."

Medicii spun că simptomele bolii provocate de coronavirusul din China sunt asemănătoare cu cele ale gripei. Pacienţii fac apoi forme severe de pneumonie, insuficiente respiratorii şi trebuie intubaţi. Maladia a ajuns deja în Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia şi Thailanda.