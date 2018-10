Zeci de morminte din cimitirul unei mănăstiri au fost vandalizate. ”Au vrut să distrugă un simbol al creștinilor”

Un preot local a catalogat aceste fapte ca fiind o profanare, în timp ce poliția a deschis o anchetă.

Vandalii au zdrobit crucile din beton a zeci de morminte din cimiturul ce aparține unei mănăstiri catolice, situată la aproximativ 30 de kilometri de Ierusalim.

Daunele au fost descoperite de călugării mănăstirii, care vizitează cimitirul o dată la câteva zile. Ei consideră că incidentul nu este un simplu act de vandalism.

"Ei au vrut să zdrobească, să distrugă un simbol al creștinilor, crucea", a spus unul dintre călugări, potrivit rt.com.

Poliția a deschis o investigație în acest caz pentru instigare la ură, dar până acum nu există o listă de suspecți.

All hate crimes are wrong! Tombs were destroyed and several crosses broken at a #Christian cemetery near #Jerusalem (Beit Jamal) last night. This comes 2 yrs after similar vandalism at the same cemetery and a year after the desecration of the church here. pic.twitter.com/LDYAsWyTPx