Disperare pentru zeci de locatari din Lupeni, după ce blocul lor a fost cuprins de flăcări în timp ce dormeau

Alarma s-a dat în zorii zilei, când locatarii s-au trezit cu acoperișul blocului în flăcări.

Locatar: „M-am trezit, eu am zis că e soare. Am sărit din pat imediat, am auzit vecinii sus, dar cauza, sincer nu știu de unde s-o întâmplat”.

Locatară: „Tot am auzit ceva pocnind, dar m-am gândit că – ardea mocnit – ardea mocnit deja. Am crezut că leșin. Nici nu știu cum m-am îmbrăcat. Am încercat să prind mâțul, nimic nu am luat, nimic, nici măcar telefonul”.

Unii proprietari au ieșit singuri din apartamente, însă alții au avut nevoie de ajutorul pompierilor.

Locatar: „Au venit pompierii și ne-au scos afară – a fost panică, s-a speriat lumea – s-a speriat”.

Localnic: „Domnule, a fost flacără cât hornul ăla, a fost flacără mare.”

Focul a izbucnit lângă un coș de fum, probabil avariat la ultimul cutremur, spun oamenii.

Localnică: „De când s-a băgat gazul, nimeni nu s-a mai ocupat de ele, a mai fost și cutremurul care le-a răsturnat pe jumătate, cărămizile au intrat înăuntru, o parte au căzut jos.”

Localnic: „Mulți vecini de-ai mei nu mai fac foc pentru că s-au rupt cărămizi și dacă fac foc sar scântei și se aprinde în pod, nu mai au ieșirea sus. Uitați, toate coșurile sunt culcate pe o parte.”

Răzvan Farcaș, șef Gardă Intervenție Detașamentul de Pompieri Petroșani: „Incendiul se manifesta violent, pe o suprafață de aproximativ 120 mp”.

Pompierii spun c[, de fapt, cauza incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică veche a blocului. Mai multe apartamente au fost afectate de apa folosită la stingerea incendiului, însă doar pe unul era încheiată asigurare obligatorie.

