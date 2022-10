Zeci de câini din rasa Mastiff Tibetan au concurat pentru titlul de cel mai frumos exemplar, la Târgu Mureș

Zeci de câini din rasa Mastiff Tibetan au concurat pentru titlul de cel mai frumos exemplar, la Târgu Mureș. Poreclit și câinele-leu, după coama care-l face să semene cu regele junglei, Mastifful Tibetan are din ce în ce mai mulți fani la noi în țară.

În România trăiește și cel mai titrat exemplar din această rasă.

45 de câini Mastiff Tibetan, din cinci țări, au concurat pe categorii de varstă pentru titlul de cel mai frumos exemplar.

Tudor Sălăgean, organizator: „Oamenii iubesc rasa, iubește familia, copiii, un câine cu tradiție este strămoșul tuturor ciobăneștilor din lume. Are la origine peste trei mii de ani”.

Cristian Ștefănescu, președinte: „Eu sunt foarte bucuros că am reușit să strângem 45 de exemplare ale acestei rase, un record absolut pentru România, pentru iubitorii și amatorii ale acestei rase vechi”.

Aron are aproape 90 de kilograme, la patru ani. În ciuda dimensiunii impresionante, este un câine blând. Primul pe podium a urcat Athos, nepotul campionului mondial al rasei.

Donțu Sever, proprietar Athos: „Athos e numele lui, are șapte luni. E prima competiție, muncim acasă, antrenamente în fiecare zi aproape”.

Un câine obișnuit are nevoie doar de hrană și iubire. Un câine campion, în schimb, trebuie antrenat.

Proprietar al unui câine: „Pregătirea constă în a te ocupa mult de ei, să meargă în zgardă, aceștia sunt începători, necesită multă pregătire”.

Proprietar al unui câine: „A mai fost la Oradea în competiție, a câștigat Best Baby. Am îndrăgit acestă rasă din cunoștințe și ceea ce am citit despre ei”.

Aceasta a fost prima competiție organizată pentru această rasă, la noi în țară.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 09-10-2022 07:38