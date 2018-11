Zeci de accidente în plin cod galben de ninsori. Pățania unui șofer cu anvelope de vară

Iarna s-a grăbit să se instaleze cu un cod galben de ninsori şi viscol, valabil pentru 16 judeţe şi Capitală. Pe multe drumuri, vizibilitatea redusă şi asfaltul îngheţat rapid i-au încurcat pe şoferi. Zeci de maşini s-au ciocnit şi au derapat.

Drumarii au intervenit cu utilaje peste tot, dar munca lor a fost în zadar, din cauza vântului care a spulberat zăpadă. După acest val de ninsori, urmează unul de ger.

Ninsorile şi viscolul s-au dezlănţuit cu putere în Constanța.

După numai câteva ore de la instituirea codului galben, nordul judeţului Constanța este afectat de viscolul puternic, se circulă extrem de greu, vizibilitatea este redusă la sub 50 de metri.

Localnic: "În fiecare iarnă este la fel aici, în zona asta, de la Săcele până aproape de Corbu este la fel. Dacă o mai ţine aşa, cam în trei - patru ore este gata, se blochează."

Aproape de graniţa cu Bulgaria a fost prăpăd. Mulţi şoferi au derapat pe drumurile îngheţate.

Din cauza vizibilităţii reduse şi a gheţii de pe şosea, mai multe autocamioane au derapat sau chiar au ajuns în şanţul de pe mărginea drumul.

Șofer TIR: "Nu vedeţi cum este...în pantă am încercat să urc şi m-a furat şi am rămas aici. Am încercat să ţin cât de cât."

Șofer: "M-a furat pe gheaţă şi n-am mai putut să redresez şi am ajuns în şanţ. Este zăpada tasată."

Pe multe şosele maşinile s-au prăbuşit în şanţuri.

Șofer: "Am derapat, aşa este iarnă, jos este gheaţă. Sus este ceață, nu se vede nimic."

Şi pe autostrada Soarelui s-au produs numeroase accidente.

În primii 70 kilometri de autostradă, am numărat șapte accidente rutiere. E adevărat că drumurile sunt deschise, numai că vântul a adus zăpada şi dacă ciupeşti frana intri în derapaj. La kilometrul 121, şapte maşini s-au ciocnit şi o persoană a fost rănită.

Drumarii au intervenit cu peste 100 de utilaje în judeţul Constanța, însă vântul puternic aducea zăpadă la loc.

Drumar: "Suntem de azi noapte pe drumuri, nici n-am apucat să mâncăm."

Șofer: "Sunt porţiuni cu zăpadă, în unele locuri este mare, mergem tot timpul, sperăm să nu se blocheze."

Pe podul de la Agigea, şoferul unei maşini cu cauciuri de vară a patinat pe gheaţă şi a acroşat o dubiţă de marfă.

Alte două autoturisme s-au ciocnit între Constanța şi Mangalia. Într-unul erau primarul şi viceprimarul localităţii 23 august, în celălalt un bărbat şi un copil de 7 ani. Cel mic a fost dus la spital cu răni uşoare.

Autorităţile au decis să închidă toate porturile maritime din cauza vântului puternic care sufla în rafale uneori şi cu 75 de km/h. Cu greu poţi sta în picioare aici pe malul mării! La mal valurile au peste trei metri.

16 judeţe şi Capitala sunt sub cod galben de ninsori viscolite până la 20. Apoi urmează un val de ger.