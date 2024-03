„Direct în mine a dat”. Un șofer de 28 de ani a provocat un accident grav pe o șosea din Timiș. S-a izbit frontal de un TIR

Tânărul, aflat la volanul unui autoturism, s-a izbit frontal de un TIR, după ce s-a aventurat într-o depășire riscantă. Din spate, mașina de mare tonaj a fost lovită de o dubă. Scos cu descarcerarea din caroserie, șoferul care a provocat accidentul a fost dus de urgență la spital.

Accidentul s-a întâmplat pe un drum județean, la ieșire din comuna Moșnița Nouă, spre Albina. Tânărul, de 28 de ani, aflat la volanul autoturismului, a intrat în depășire și n-a mai avut timp să revină pe prima bandă. S-a ciocnit frontal de TIR-ul care venea din sens opus. Vehiculul de mare tonaj a fost lovit apoi și din spate, de o dubiță.

Șoferul de TIR: „S-a băgat direct în fața mea. Eu am tras dreapta cât am putut, dar nu aveam cum să-l evit. Direct în mine a dat. Am frânat când l-am văzut, cât am putut eu, dar degeaba. El nu a redus deloc. Avea viteză”.

Era cât pe ce să fie implicată și o altă mașină, a patra. La volan era un tânăr de 18 ani, cu permis de nici o lună.

Șoferul mașinii depășite: „Am fost depășit. Am tras de volan dreapta tare, dar nu tare. M-am speriat, că dacă eram cu zece metri mai în față, eram direct în șanț”.

Șoferul care a provocat accidentul a rămas încarcerat.

Dan Viorel, locțiitor comandant Detașament 1 ISU TIMIȘ: „Persoana a fost conștientă, cooperantă, este în momentul de față în ambulanță, pentru a i se oferi îngrijiri medicale”.

Tânărul a fost transportat la spital. Traficul a rămas blocat mai bine de o oră, iar coada de mașini s-a întins pe câțiva kilometri. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

