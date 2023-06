„De când mă știu eu nu am văzut așa ceva”. Inundațiile au făcut prăpăd în mai multe județe din țară

Oamenii povestesc cu lacrimi în ochi că, imediat ce s-a dat alarma, au plecat cu ce aveau pe ei din case. În numai o jumătate de ora, apa a depășit un metru. Militarii au acționat pentru scoaterea apei din zeci de case și gospodarii. Inundațiile au făcut pagube și în Mehedinți și Gorj.

În comuna Grecești, județul Dolj, oamenii povestesc că apele le-au intrat în case și gospodarii și au lăsat în urma un dezastru!

Localnic: „A venit de un metru jumate înaltime, nu am mai avut ce să facem. Foarte rapid, într-o jumătate de ora mi-a luat, nu am știut ce să facem. Venea din toate părțile și cu o viteză fantastică și am fost nevoit să sparg gardul în partea aia să se mai ducă apa.”

Oamenii au încercat să își salveze animalele. Dar cele mai multe au fost înghițite de ape.

Localnic: „Păsări, câinii i-am dus în pătul.”

Reporter: Sunt animale moarte?

Localnic: „S-au dus… câinii sunt în pătul, i-am luat în spate. În 40 de minute s-a ales praful de tot, ia uitați-va și dumneavoastră dacă ăsta se poate numi parchet.”

Localnicii încearcă sa șteargă urmele prăpădului și le este greu sa evalueze deocamdată pagubele.

Localnic: „A anunțat prin RO-Alert și prin sirenă, am luat ce am apucat pe mine și am plecat. Un metru a intrat în casă, un metru jumate, dacă nu mai mult. Păi cine are curaj să intre în baltă?! Nu are nimeni curaj. Nu mai am nimic.”

Reporter: Au fost distruse electrocasnicele?

Localnic: „Frigiderul este căzut, mașina de spălat este căzută, televizor, ce mai e prin înăuntru, pe aici, nimic.”

Localnic: „De când mă știu eu nu am văzut așa ceva, am 39 de ani, dar nu am văzut așa ceva. Într-o jumătate de oră s-a umplut totul pe aici de apă.”

Pârâul Mașcot din comuna Grecești a distrus parțial un pod, iar mai multe gospodării au rămas izolate.

Inundații puternice au fost și în Gorj și Mehedinți, după ploile abundente din ultimele ore. La Drobeta Turnu Severin, mai multe străzi au fost acoperite de ape.

Meteorologii au prelungit cu 24 de ore codul roșu de precipitații în zona montană din Gorj și Hunedoara, precum și județele Mehedinți și Caraș Severin. Alte județe sunt sub avertizare de cod portocaliu, iar jumătatea de vest a țării este sub cod galben de ploi puternice.

Dată publicare: 16-06-2023 13:33