Zborurile cu Boeing 737 Max, suspendate şi în România. Reacţiile pasagerilor de pe Otopeni

Zborurile avioanelor, "Boeing 737 Max-8 si Max 9, au fost suspendate marţi seară de Agentia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei in urma tragediei de duminică din Etiopia, soldata cu 157 de morti.

Directiva de siguranţă a intrat in vigoare la ora 21:00 ora Romaniei. Decizia vine dupa ce mai multe tari europene au decis sa suspende accesul acestui tip de avion in spatiul lor aerian. Boeing 737 Max a fost implicat si in catastrofa de acum 4 luni a companiei indoneziene Lion Air, cand 189 de persoane au pierit.

60 de pasageri cu destinaţia Dubai au rămas marţi seară pe Aeroportul Otopeni, după ce zborurile cu avioane de tip Boeing 737 Max 8 şi Max 9 au fost interzise în spaţiul European. Compania Fly Dubai, singura care operează regulat curse către Bucureşti cu aeronave Boeing Max, a anulat cursa.

"Eram deja la poartă, aşteptam îmbarcarea. Deci o oră înainte de zbor”, spune un pasager. "Am fost anunţat că mă afectează efectiv pe mine cu zborul pe moment. Cazare mi s-a oferit, alt zbor mi s-a oferit, problema este că am o legătură."

"Mâine va fi următorul zbor, la 14 - 15, ceva de genul. Pierdem o zi din vacanţa noastră”, declară unul dintre cei care urmau să urce în avion.

Pasagerii au fost reprogramaţi pentru alte zboruri în aceeaşi direcţie în cursul zilei de astăzi. Aceştia nu vor mai urca însă în aeronave Boeing Max.

Gabriel Stroe, director general CNAB: "Autoritatea Aeronautică Romană a emis informări către operatorii aerieni - aeroporturi, ROMATSA - privind suspendarea temporară a zborurilor cu aceste tipuri de aeronave."

Fly Dubai a anunţat că reţine la sol întreaga să flota de avioane Boeing 737 MAX şi că va reorganiza planurile de zbor astfel încât pasagerii să fie cât mai puţin afectaţi. Măsuri similare au fost luate de mai multe companii aeriene din întreaga lume. Nicio companie românească nu operează încă acest tip de avion, însă comenzi de achiziţie există .

