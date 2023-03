Zăpada la Sinaia are și un metru grosime. Turiștii s-au bucurat de vremea superbă, pe pârtie

Chiar dacă a fost ceață în prima parte a zilei și a bătut, vântul, oamenii tot au ieşit la aer curat.

La cota 2000 este un peisaj de poveste, iar cei care iubesc iarna şi zăpada au stat câteva ore pe schiuri.

Dan Indrieș: ,,A fost un pic de ceață mai devreme și este o aventură să mergi așa prin ceață, și în rest acum s-a ridicat, și mergem foarte bine. Cred că e singura stațiune deschisă".

Maria Indrieș: ,,Mă distrez foarte bine și îmi place foarte mult la Cota 2000, aici la schi.”

La cota 2000 bătea vântul, iar termometrul arăta -1 grad Celsius, însă iubitorii sporturilor de iarnă nu au ezitat să vină și să profite de pârtii. Stratul de zăpadă măsura în unele locuri chiar și un metru.

Deși se schiază numai în golul alpin, turiștii au la dispoziție 18 km de pârtie din 30. O cartelă de o zi costă 230 de lei pentru adulţi şi 150 de lei pentru copii, exact ca în plin sezon.

,,Sunt foarte multe pârtii, amenajat frumos, momentan zăpada nu e chiar așa de faină, dar tot ne bucurăm de tot ce oferă muntele".

,,Zăpada e bună, un pic lipicioasă" (...) „E foarte bine că nu e aglomerat” spun câțiva turiști

Turiștii ceva mai îndrăzneți s-au costumat şi au participat la un carnaval.

Bărbat: ,,În cocoș. Am grijă să nu dau foarte mult cu ciocul. Am venit aici să ne distrăm cu prietenii, am auzit că este carnaval, ne-am luat costume la grămadă".

Tiberiu Pop, organizator: ,,Le oferim concursuri gen sprint la deal sau bulgăreală, trebuie să arunci la o țintă, stilul ăsta de concursuri. Nu trebuie cine știe ce abilitați sportive".

Sezonul de schi ar putea rămâne deschis până la 1 mai, spune administratorul domeniului schiabil. Pe de altă parte, în această stațiune au scăzut tarifele la cazare şi cu 25%. La un hotel de patru stele, o cameră dublă costă în jur de 400 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus în preț.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-03-2023 20:11