„Am fost gata să ne pierdem mintea”. Ce spun vecinii piromanei din Arad, iubita unui pompier

Culmea e că din echipajul respectiv face parte și iubitul ei. Femeia este arestată și a fost supusă unei expertize psihiatrice. Pagubele se ridică la 200 de mii de lei.

Potrivit anchetatorilor, femeia în vârstă de 37 de ani a început să incendieze anexe şi magazii din vecinătatea casei sale în luna iulie.

Vasile Doncea, propietar casă: „Am sarit ca arși și când am venit aici focul era ajuns până sus la ștocălitură. Și a doua oară tot ea a venit. Noi am fost gata să picăm pe jos, și bătrâni, și cum suntem”.

Aurica Doncea, soție propietar: „Am fost gata să ne pierdem mintea când am văzut așa dintr-odată că arde casa și a ars cu totul tot haizașul de pe casă. Am cunoscut o că-i apropape. Nu am avut vorbe, nu am avut nimic”.

Până în toamnă, patru astfel de incendii izbucniseră în localitatea Sebiş, aşa că poliţiştii au intrat pe fir. Ca să nu fie bănuită de anchetatori, în octombrie femeia şi-a incendiat propria locuinţă. Apoi a inventat o poveste care să îi ducă pe poliţişti pe o pistă falsă.

Cristian Lucaci, vecin: „În seara în care a fost ultimul incendiu, femeia respectivă a venit și ne-a zis că a văzut pe unul cu cagulă și că în seara asta iar ne dă foc. Noi nu am băgat-o în seamă și după o jumăte de oră, o oră a fost incendiu”.

Vecin: „Nu prea ne-am speriat, știam că este foc tot în același loc de patru ori ceva trebuia să fie baiul”.

Reporter: Ați bănuit că cineva pune foc?

Vecin: „Normal, și pe urmă surpriză totală. Acolo lângă ei nu sta nimeni, cum să se aprinda casa, curentul este întrerupt, tot”.

Culmea este că femeia este iubita unui pompier, cu care are şi un copil. Acum este anchetată pentru distrugere în formă continuată.

Diana Ilca, prim procuror parchet Gurahonț: „A fost luată măsura arestării preventive pe o durată de 30 de zile. A provocat intenționat patru incendii la imobilele învecinate cu imobilul unde aceasta locuia, folosindu-se de o brichetă”.

Femeia a fost supusă unui consult de specialitate, unde s-a stabilit că are discernământ redus.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-11-2023 17:15