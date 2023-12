„Am conștiința absolut liniștită”. Ce riscă Andrei Baciu după ce a fost acuzat de DNA de abuz în serviciu cu grave consecințe

Cu doar câteva minute înainte ca procurorii Anticorupție să îi aducă la cunoștință învinuirea, Baciu a demisionat din funcția de Președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Dar asta nu l-a împiedicat să dea declarații ample despre perioada petrecută la Minister și în Comitetul Național pentru Coordonarea Activității de Vaccinare. Baciu speră că i-a convins pe procurori că este nevinovat.

Președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate a ajuns la DNA la puțin timp după ce a anunțat că a demisionat din funcție. Fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, cu prerogative de ministru plin pentru câteva zile, doctorul Andrei Baciu a devenit al patrulea suspect din dosarul vaccinurilor, după fostul Premier Florin Cîțu și foștii miniștri Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Dr. Andrei Romică Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății: „Am răspuns la absolut toate întrebările, am deplină încredere că tot ceea ce am făcut este în conformitate cu legislația în vigoare și am avut dorința de a clarifica orice neclarități care ar putea să existe. Am conștiința absolut liniștită în legătură cu toate lucrurile pe care le-am găcut de când m-am întors în România, în urmă cu nouă, zece ani”.

Vlad Hosu, avocatul lui Andrei Baciu: „Și-a prezentat foarte clar situația pe care o avea de lămurit. Eu cred că parchetul este lămurit în legătură cu situația particulară a domnului Baciu și suntem foarte încrezători în legătură cu soluția care se va dispune”.

Dintre cei patru suspecți cercetați în dosarul achizțiilor de vaccinuri, Andrei Baciu ar putea avea situația cea mai ușoară, câtă vreme procurorii DNA îi reproșează doar că ar fi susținut în Executiv memorandumul făcut de predecesorul său, Vlad Voiculescu, ce ar fi stat la baza unei achiziții suplimentare de seruri, considerată a fi nejustificată și păguboasă pentru buget. Și, ținând cont de faptul că a petrecut mai bine de patru ore în audieri, nu este exclus ca declarația fostului secretar de stat de la Ministerul Sănătății să cântărească greu în economia acestui dosar.

La audierea lui Andrei Baciu au fost prezenți și avocații fostului ministru Vlad Voiculescu. Pentru acuzația de abuz în serviciu cu grave consecințe, Baciu riscă până la zece ani de închisoare, dar și interdicția de a mai ocupa o funcție publică.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 11-12-2023 19:26