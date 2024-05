„Am căutat-o și nu am găsit-o”. Mărturia șoferului de 19 ani din Timiș a cărui prietenă a murit în accident la doar 17 ani

Tânărul susţine că un alt autoturism i-ar fi tăiat calea.

Cristi Marinescu, șofer: „Eram în curbă, venea din contrasens cu fază lungă o mașină care m-a orbit și nu am mai putut să evit. Altfel, dacă eram pe mijlocul drumului, pe mijlocul meu de bandă era să dau frontal și am încercat să evit, am dat de iarbă și m-am răsturnat. Nu aveam vitează, 115 - 120, maxim. Când am încetinit, nu am mai putut să pun frână bruscă și am intrat în contra șanț. Îmi aduc aminte că am ieșit din mașină și am cautat-o și nu am gasit-o”.

Tânărul de 19 ani, care avea permis de doar câteva zile, spune că el purta centura de siguranță și asta i-a salvat viața. Dar adolescenta de 17 ani nu avea centură de siguranţă, pentru că ar fi refuzat să o poarte.

Din cauza impactului, trupul ei a fost găsit la câteva zeci de metri de maşină. Pe de altă parte, limita de viteză pe acel drum naţional este de 100 de kilometri pe oră, iar şoferul ar fi avut ceva mai mult, după cum singur a precizat.

Mai mult, fiind începător, el ar fi trebuit să circule cu maximum 80 de kilometri pe acea şosea, potrivit noului cod rutier. Acum poliţiştii încearcă să verifice ipoteza susţinută de tânăr, şi anume că un alt şofer i-ar fi tăiat calea.

Este însă destul de dificil, pentru că accidentul a avut loc noaptea, în afara localităţii, într-o zonă unde nu există camere de supraveghere.

Deocamdată a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală.

