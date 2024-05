Horoscop 14-26 mai 2024, cu Cristina Demetrescu. Ce aduce Jupiter în Gemeni pentru toate zodiile

Pe 22 și 25 mai există un aspect foarte bun, benefic. Sunt două tipuri de aspecte bune în astrologie: oportunitățile pe care nu avem voie să le ratăm și acele aspecte bune care într-adevăr ne aduc lucruri bune. Aceste sextile și mai ales între cea mai bună dintre planete, Jupiter, și Neptun pe ultimul grad al zodiilor Taur, respectiv Pești, ne trimit foarte departe cu gândul. Este un aspect foarte bun în primul rând pentru idealiști, acei oameni care cred în anumite lucruri, despre care alții zic că nu se pot realiza niciodată. Iată, de data aceasta cei care aveau ceva pregătit în viață, poate au visat la ceva, poate își doresc să lanseze un proiect, poate își doresc să li se recunoască munca, trebuie să facă niște pași și să creadă foarte mult în zestrea lor.

În primul rând, cele două planete sunt în zodii, una este patronată de Venus, iar în cealaltă Venus este exaltată. Deci Venus, fiind o planetă a frumuseții, a artei, a valorilor, a idealurilor, anunță lucruri foarte bune pentru cei care într-adevăr beneficiază și de creativitate. Deci este chiar un aspect foarte bun.

După aceea, Jupiter va face, iată de data aceasta, un aspect și mai bun cu planeta Pluton în semne de aer. Vom vorbi imediat despre intrarea lui Jupiter în zodia Gemeni, care schimbă registrul cu totul în această perioadă și în următorul an.

În aceste 2 săptămâni lucrurile se așează foarte bine.

Ce va face Jupiter în Gemeni? Deși este o planetă slăbită în această zodie, ajută foarte mult în comunicarea scrisă. Contează foarte mult ce primim, ceea ce transmitem și despre asta este vorba în momentul de față. Despre a ne întoarce cumva la o comunicare bună, la comunicarea care până la urmă nu face decât să apropie oamenii.

Jupiter în Gemeni este foarte bun și pentru alte domenii de activitate, cum sunt transporturile, o să ne umplă de autostrăzi și așa mai departe.

Intrarea lui Jupiter se face pe data de 26 mai și într-adevăr schimbăm registrul pentru fiecare zodie.

Berbec

De exemplu, pentru Berbeci, este adevărat că marele benefic, fiind o planetă foarte mare, amplifică totul.

Acum cineva probabil că o să se gândească că Berbecii vor vorbi foarte mult sau vor vorbi mai mult decât vorbesc de obicei, dar iată că de data aceasta este bine să-și valorifice aceste, să spunem, calități de comunicator, să-și ia niște diplome, de exemplu, de formator, să facă niște cursuri de pedagogie, să învețe, să-și predea meseria, să o explice la alții, să se apuce de scris.

Vor semna probabil niște contracte foarte importante, dar este bun și pentru activitățile de comerț, dacă au ceva de vândut. Adică când este de dat, să încaseze mult și când este de luat, să dea bani puțini, să negocieze practic.

Taur

Taurii au posibilitatea să-și monetizeze mai bine zestrea, abilitățile și va veni ori un al doilea salariu, adică este vorba despre o a doua sursă de câștig sau despre dublarea salariului. Pentru cei care nu doar scriu cărți, ci vorbesc despre cei care au drepturi de autor, tot felul de lucruri de genul acesta, pot câștiga bani din așa ceva.

Gemeni

Jupiter în zodia Gemeni atrage atâtea oportunități pentru Gemeni și o stare de bine. Îi ajută pe Gemeni în primul rând să își facă proiecte pe termen lung, să aibă mai multă răbdare cu proiectele pe termen lung. Bineînțeles că apar oportunități dincolo de granițele țării, persoane importante, creșterea prestigiului și a condițiilor lor. Este o planetă care atrage, până la urmă, ceea ce își dorește un Gemeni. Dacă un Gemeni își va dori o casă, va avea o casă. Dacă își dorește dragoste, va avea dragoste. Dacă își dorește un copil, va avea un copil, trebuie doar să creadă.

Rac

Racii se vor ocupa de sănătate. Racul este un semn emoțional care tot timpul se frământă pentru ceva și Racul își face foarte multe scenarii și întotdeauna trăiește într-o stare de scenariere, de cele mai multe ori morbidă. Acum este o perioadă foarte bună pentru liniștea lor interioară, pentru liniștea lor efectivă, să-și găsească un loc în care să se simtă bine, să meargă la doctor, să audă de la cineva că este sănătos, să nu mai aibă aceste gânduri toxice care de cele mai multe ori îi fac să nu meargă mai departe de frică.

Este o perioadă foarte bună pentru o detoxifiere medicală și spirituală, de odihnă, de liniște. Este o resetare foarte bună, pentru că noi venim cu foarte multe reziduuri și foarte multe traume care ne împiedică până la urmă să facem ce este mai bun cu viața noastră.

Leu

Pentru zodia Leu, acum se spune că a demonstrat că are succes, vor fi foarte multe persoane care să vină să se hrănească din aura lor, din succesul lor. Mulți prieteni se așează la masa Leului, când îi merge bine, pentru că el este un om generos. Dar atenție, nu toți oamenii cu care se înconjoară sunt de bună factură sau de bună credință.

Leul trebuie să fie mult mai selectiv și într-adevăr, există undeva acolo, în cercul lor de cunoștințe, prieteni, poate chiar persoane cu care are mai mult de-a face la locul de muncă, care este o persoană cheie în destinul lor și care va juca în următoarea perioadă un rol esențial într-o schimbare, transformare, profesie și așa mai departe.

Fecioară

Fecioara va avea numai de profitat în perioada următoare. În primul rând din punct de vedere profesional, dar va avea o mică problemă, pentru că nu va ști să aleagă între două oferte. Fie caută ceva pe piața de muncă și vin două oferte foarte bune deodată, fie se duce la șef să își dea demisia și șeful îi dă o contra-ofertă.

Este momentul unei schimbări majore pentru Fecioară și pentru cele care trebuie să se căsătorească.

Balanță

Pentru Balanță se deschid drumurile lungi în străinătate, fie că vor face drumuri între două țări, fie că vor pleca din țară, fie că au delegații și vacanțe pentru turism. Jupiter merge foarte bine pentru zodiile de aer, pentru Gemeni, pentru Balanțe, pentru Vărsători, pentru că se formează acolo aspecte bune între Jupiter și Pluton.

Există oportunitatea unei a doua căsătorii și cei care dau la facultate au anul cel mai bun. Balanțele au acum vara aceasta cea mai bună perioadă pentru examene la universitate.

Scorpion

Scorpionul este în elementul lui. Jupiter este pe a 8-a casă zodiacală, are de recuperat bani, are de cerut drepturi, are de încasat, are de profitat, deci se va descurca foarte bine în această perioadă.

Săgetător

Pentru Săgetător, Jupiter, planeta lor, este pe casa opusă, a partenerului. Fie că te bucuri pentru partenerul tău de viață care are niște realizări și oportunități, dar Săgetătorul poate primi suport, ajutor de la partenerul de viață sau îl poate cere. Se semnează niște contracte foarte importante, mai ales cei care au gânduri mari. Să nu lase garda jos, să creadă în șansa lor.

Vor avea câștiguri din procese în instanță. Acum nu sugerez nimănui să se ducă să dea în judecată. Dar dacă există o situație care nu poate fi depășită altfel decât prin instanță, Săgetătorii vor avea câștig de cauză.

Este o perioadă foarte bună pentru nunți, căsătorii, chiar dacă căsătoria nu se va face de aici într-un an. O cununie civilă este minunată, pentru că Jupiter este planeta care te ține legat pe viață.

Capricorn

Capricornul poate să își găsească un loc de muncă nou. Jupiter îl ajută să schimbe locul de muncă, să meargă să aibă o activitate individuală, să înceapă un proiect nou, să lucreze dincolo de granițele țării, să aibă un al doilea loc de muncă și activități recomandate în zona transporturilor, a comunicării, scrisului, învățământului, editurilor, cărților, iată este vorba despre comunicare, cărți, lucruri frumoase.

Vărsător

Pentru Vărsători, marele benefic este în zodie de aer și ei au cel mai mult de profitat. Acolo este Pluton care a început așa o epopee, o răscolire, o transformare pentru Vărsători și începem cu bine.

Vărsătorul se poate îndrăgosti. Iubirile vin de departe sau vin de demult sau vin acele iubiri pe care nu le-au mai trăit de mult timp.

Este o perioadă foarte bună pentru cei care vor să facă copii. Și când mă refer la copii, aceștia pot să fie copii fizici și opere, creativitate, da, să naști ceva din tine, să lași ceva în urma ta, care rămâne.

Pești

Peștii își vor lua o nouă casă sau vor împărți o casă mai mare în două mai mici. Dar poate să fie vorba și de o casă de vacanță. Dacă ai copii care au 20 de ani și știi că peste 5 ani vor pleca de acasă, ar merge o căsuță pentru fiecare acolo, cât se poate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: