„Am auzit scântei și bubuind”. Incendiu de proporții în curtea unei cabane din Arad. De la ce au izbucnit flăcările

Magazia a ars complet pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Incendiul a izbucnit în curtea unei cabane construite în apropierea râului Mureș, într-o zonă cunoscută sub numele "Trei Insule". Până la sosirea pompierilor, vecinii au fost cei care au sărit cu găleți de apă ca să dea o mână de ajutor la stingerea flăcărilor. Scânteile de la grătar au aprins frunzele adunate după curățenia de primăvară și s-a extins, rapid, la anexa în care erau depozitate lemnele familiei.

Bărbat: „Focul era foarte înalt, noroc că nu a bătut vântul, altfel era mai mare paguba.”



Femeie: „Eram în curte și am auzit scântei și bubuind. Soțul meu a crezut că își ține cineva ziua și pocnesc artificiile. Am zis ”astea nu-s artificii, hai la poartă ca cerul-i rosu”. Când am ieșit la poartă deja am vazut scântei sus, destul de mari erau flăcările. Mi-a fost frică că se extinde aici, la cabana, dincolo.”



Locatarii au ajutat cum au putut la stingerea incendiului. Vecinii spun că în zonă exista un hidrant care, în urmă cu ceva timp, a fost lovit de o mașină și nu a mai fost înlocuit cu unul nou.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și să-l stingă înainte să se propage la clădirile din apropiere.

Dată publicare: 18-02-2024 07:25