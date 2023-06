„Am auzit o bubuitură tare”. Focuri de armă în Baia Mare. Doi tineri, la un pas de moarte în timp ce erau în mașină

În urma atacului, geamul din dreapta față al mașinii a fost distrus în totalitate. Din primele cercetări, se pare că proiectilele provin de la o armă de tip airsoft. Este al treilea eveniment reclamat în aceași zonă din ultimele două săptămâni. Deocamdată, nu a fost identificat niciun autor.

Totul s-a întâmplat luni seară, aproape de miezul nopții. Doi tineri care se îndreptau spre casă cu mașina au oprit la un semafor, așteptând culoarea verde pentru a-și putea continua drumul.

Brusc, au auzit o bubuitură, geamul din dreapta-față al mașinii s-a făcut țăndări, iar pasagera a fost lovită, în față, de cioburi. Pe moment pasagerii mașinii spun că nu au înțeles ce se întâmplă. Șansa a făcut ca geamul să fie închis, iar forța bilelor proiectate de armă să fie diminuată.

Raul Sabău – șoferul mașinii: „Am auzit o bubuitură tare. Am auzit cum s-a spart geamul. Diana a început să urle, să țipe. Am văzut cioburi că zburau. N-am realizat nimic pe moment ce se întâmplă. Am fost foarte uimiți, șocați. Nici nu am știut. Am zis că visez prima data, ne-am dat repede jos din mașină. M-am dus la ea să văd dacă e ok, dacă nu are ceva. A fost doar puțin zgâriată pe față de cioburi cum au sărit, n-am văzut pe nimeni în jur.”

Șoferul a sunat la 112, iar criminaliștii au făcut primele cercetări, dar nu au găsit proiectilul. Polițiștii spun că în aceași zonă s-au mai înregistrat alte două incidente în ultimele săptămâni și nu exclud ca autorul să fie același.

Ionela Cozma – purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Polițiștii Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați direct de către un bărbat de 42 de ani din Baia Mare despre faptul că în data de 3 iunie an curent, la ora 1,31 persoane necunoscute au tras un proiectil în vitrina de sticlă a ușii a magazinului pe care îl administrează.”

Starea celor doi tineri este bună, ei au scăpat doar cu o sperietură. Deocamdată nu a fost identificat niciun vinovat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 06-06-2023 17:03