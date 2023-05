Masacru la o școală din Belgrad. Nouă copii, un gardian și un profesor au fost împușcați mortal de un băiat de 14 ani

Știre în curs de actualizare

UPDATE 11:55 - Nouă copii, un gardian și un profesor au fost uciși, scrie informer.rs.

De asemenea, mai mulți elevi au fost răniți.

Băiatul se află în custodia poliției. Unul dintre copiii răniți este operat, starea lui fiind una critică.

Alți doi copii dintre cei răniți sunt la terapie intensivă.

Potrivit kurir.rs, băiatul de 14 ani ar fi folosit arma tatălui său.

BREAKING: A 14 year old boy has opened fire in a school in central Belgrade this morning.https://t.co/PAiZ4D1jU3

pic.twitter.com/kpNR4i3KN5