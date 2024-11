„Am auzit o bubuitură”. De la ce a pornit incendiul izbucnit într-un bloc din București

Flăcările au izbucnit în apartamentul unei femei de 83 de ani. În total, șase persoane au primit îngrijiri la fața locului, iar trei bătrâne au fost duse la spital cu răni ușoare. Cauzele incendiului nu au fost încă stabilite.

Alarma s-a dat în jurul orei 09:00, când un vecin a observat fumul gros care ieșea dintr-un apartament de la etajul doi. Până să ajungă pompierii, proprietara în vârstă de 83 de ani a ieșit la geamul dormitorului, pentru că nu mai putea să respire din cauza fumului gros.

Pentru că în blocul respectiv locuiesc multe persoane în vârstă, unele incapabile să se deplaseze singure, pompierii au intervenit cu 10 echipaje de stingere și SMURD.

Vecină: „Am auzit o bubuitură. Am crezut că e cutremur. Când m-am dus la geam, am văzut fum și mi-am dat seama că e de la doamna de sub mine. Locuia singură și avea probleme medicale. Au dus-o la spital. Am văzut că au învelit-o într-o folie, cred că are arsuri”.

Reporter: „V-au evacuat pompierii sau ați ieșit singură?”.

Vecină: „Mi-am pus masca și am ieșit singură, era așa fum că nici nu vedeam pe unde calc”.

Vecin: „Oameni bătrâni, care... O fi avut ceva o lumânare și a luat foc”.

Pompierii au reușit să stingă focul în câteva minute, apoi au verificat toate apartamentele.

Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov: „În afară de victima de 83 de ani care prezintă arsuri și expunere la fum, transportată la spitalul Floreasca, au mai fost alte două persoane care au necesitat evaluare medicală și transport la spital”.

În urma incendiului, cel puțin cinci apartamente au fost afectate de fumul gros, de flăcările puternice sau de apa folosită pentru stingere. O echipă mixtă de polițiști și criminaliști încearcă să stabilească de la ce a pornit incendiul. Ținând cont că a fost localizat în sufragerie, pompierii iau în calcul un posibil scurtcircuit sau o neglijență.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: