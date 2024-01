„A venit mama, a urlat, degeaba”. Cum a căzut de la etajul 5 copilul de trei ani din Sibiu. Băiatul este în comă

Medicii fac tot posibilul să salveze copilul, iar poliția face cercetări în acest caz.

Vecinii au observat căderea copilului și au sunat imediat la 112, să ceară ajutor.

Vecin: „Eram cu fetița în brațe să o adorm și doar am văzut o chestie care a căzut”.

Reporter: „A trecut ceva pe lângă geam în jos?”

Vecin: „Da, atât am văzut. Am zis nu are cum să fie copil, apoi am văzut că statea într-o parte și avea, că sunt în șoc acum, ceva îmbrăcat culoarea papucilor dvs, caki, vernil”.

Vecin: „Am ieșit la geam la ora 8:20, 8:15 să mă uit la temperatură, am un termometru la geam acolo și am văzut un copilaș vizavi care părea căzut de la un apartament de la garsoniere. Am sunat la 112, dispecera mi-a spus sâ rămân la telefon și să cobor să văd dacă copilașul e conștient. Am și eu nepoței de aceiași vârstă și chiar m-a afectat”.

Băiețelul de trei ani a fost dus în stare gravă la spitalul de pediatrie.

Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt Spitalul de Pediatrie Sibiu: „Este în comă, hipotermic, intubat și ventilat mecanic dar stabil hemodinamic. A fost internat în secția ATI și continuă investigațiile. Prognosticul în acest moment este rezervat”.

Mama copilului a ajuns acasă la câteva minute după accident.

Vecin: „Când am deschis geamul, o doamnă țipa că a căzut copilul de la etajul 5”.

Femeia a povestit că a lăsat copilul în grija fiicei mai mari, de 16 ani. Fata trebuia să plece la școală și a sunat-o pe mamă, ca să o întrebe ce să facă. Aceasta s-a gândit că va ajunge imediat acasă, așa că a încuviințat ca cel mic să ramână singur. Băiețelul a ajuns însă din pat pe pervaz și a deschis fereastra.

Vecin: „Doamne ferește! Săracu, s-o fi jucat. Dacă s-a urcat și o fi fost geamnul deschis, a căzut peste el, a venit mama, a urlat, degeaba”.

Polițiștii au cercetat zona și garsoniera în care locuiau mama și cei doi copii. Ei au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

